Andziaks wzięła się za piernik staropolski

Vlogmasy Andziaks zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Filmy o Bożym Narodzeniu zawsze były jednymi z najpopularniejszych na kanale influencerki, która przez wielu nazywana jest "królową świąt". Andziaks zdecydowanie nie należy do osób, które czekają z ubieraniem choinki do Wigilii. Przygotowania do Bożego Narodzenia w jej domu już się zaczęły, choć nie ma jeszcze grudnia. Gwiazda internetu postanowiła, że w tym roku przygotuje piernik staropolski, a do tego trzeba przygotować ciasto, które musi dojrzewać w lodówce przez kilka tygodni. Andziaks zabrała męża Lukę i ruszyła po zakupy do supermarketu. Tam nie brakowało przygód!

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Kłopoty z obsługą kasy samoobsługowej

Andziaks i Luka udali się do sklepu po miód, mąkę, jaja, przyprawy korzenne i inne składniki, które są potrzebne do przygotowania słynnego piernika na święta. Podczas gdy Luka był już przy kasie samoobsługowej, aby zapłacić za zakupy, Andziaks przeszła się jeszcze po supermarkecie i znalazła uwielbiany przez nią popcorn o smaku piernika. Nie mogła wrócić do domu bez tego smakołyku i wzięła kilka paczek. Podeszła do Luki i wrzuciła popcorny do pojemnika na zeskanowane produkty!

"Przepraszam za żonę"

Nie, kochanie! Inaczej funkcjonuje ta kasa! - interweniował Luka.

Andziaks wyjęła więc jedno opakowanie i zaczęła je skanować.

Najpierw tamto wyjmij - podpowiadał mąż.

Okazało się, że influencerka pomyliła się, bo jest przyzwyczajona do kas samoobsługowych w butikach.

Coś mi się pomyliło, bo w H&M czy Zarze tak sczytuje, jak się wrzuci do koszyka - wyjaśniła.

Śmiechom nie było końca

Przepraszam za żonę, pierwszy raz jest w sklepie - podsumował Luka.

Andziaks sprzedaje rollsy i herbaty w Biedronce