Norweg Oskar Opstad Vike i Szwedka Linn Svahn zwyciężyli w sprincie techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w fińskiej Ruce. Kamil Bury zakończył zmagania na 10. miejscu, odpadając w biegu półfinałowym.

Reprezentant Polski awansował do ćwierćfinałów z 12. czasem. W swoim wyścigu zajął drugą pozycję za Francuzem Julesem Chappazem, co zapewniło mu start w półfinale. W walce o awans do najlepszej szóstki zawodów pochodzący z Istebnej narciarz w połowie dystansu znajdował się w czołówce, ale ostatecznie nie wytrzymał tempa i przybiegł na piątym miejscu.

Podium zdominowane przez Norwegów i Szwedki

W finale wyścigu mężczyzn Oskar Opstad Vike wyprzedził o 1,18 sekundy Johannesa Hoesflota Klaebo. Trzydziestoletni zdobywca Kryształowej Kuli z poprzedniego sezonu uległ swojemu o osiem lat młodszemu rodaczkowi. Trzeci na mecie był Włoch Simone Ocellini ze stratą wynoszącą 3,60 sekundy.

Wśród kobiet całe podium zajęły reprezentantki Szwecji. Zawody wygrała Linn Svahn z czasem 2.58,36. Zawodniczka ta wyprzedziła o 0,58 sekundy Maję Dahlqvist i o 2,55 sekundy Johannę Hagstroem.

Reprezentantki Polski nie przebrnęły przez kwalifikacje. Monika Skinder zajęła 41. miejsce. Magdalena Kobielusz uplasowała się na 53. pozycji. Aleksandra Kołodziej zakończyła zawody na 57. miejscu.

Piątkowa inauguracja i niedzielne starty

W piątek odbyły się biegi na 10 kilometrów techniką klasyczną, które zainaugurowały sezon. Zwycięstwa odnieśli w nich Norweg Martin Loewstroem Nyenget oraz Szwedka Ebba Andersson.

Ostatnim punktem weekendu w Ruce będzie zaplanowany na niedzielę bieg na 20 kilometrów techniką dowolną ze startu wspólnego kobiet i mężczyzn.