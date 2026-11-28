Reprezentacja Polski koszykarzy zagra na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Katarze. Awans z grupy K zapewniło biało-czerwonym zwycięstwo Niemiec nad Łotwą 78:76 w spotkaniu rozegranym w Rydze. Wynik ten był znany przed rozpoczęciem piątkowego meczu w gliwickiej PreZero Arenie, w którym Polacy przegrali z Chorwatami 69:80. Bilety na turniej zdobyły trzy najlepsze zespoły z grupy: mistrzowie świata i Europy Niemcy oraz Chorwacja z ośmioma wygranymi, a także Polska z bilansem siedmiu zwycięstw i dwóch porażek.

Kapitan polskiej kadry Mateusz Ponitka przyznał, że przedmeczowe informacje wpłynęły na postawę zespołu na boisku.

"Szkoda, na pewno szkoda, że mecz z Chorwacją zakończył się takim wynikiem. Jednak ciężko jest zapanować nad emocjami, gdy pięć minut przed meczem się dowiadujemy, że już jesteśmy w mistrzostwach świata. Okazuje się, że nieważne jak bardzo człowiek chciałby się przygotować do gry, to nie jest w stanie nad tymi emocjami zapanować. Stąd początek meczu na pewno był nie taki, jaki byśmy chcieli" – wyjaśnił Ponitka.

Słaby początek pierwszej kwarty. Statystyki rzutowe w Gliwicach

Podopieczni trenera Igora Milicicia rozpoczęli pierwszą kwartę od wyniku 0:11, a następnie 2:15. Pierwsze punkty dla polskiego zespołu zdobył z rzutów wolnych Ponitka. Przerwa na żądanie selekcjonera nie przyniosła poprawy skuteczności, a w przegranej 14:25 pierwszej odsłonie Polacy trafili zaledwie trzy rzuty z gry. W całym spotkaniu obie drużyny zrównały się jedynie w skuteczności rzutów wolnych, wykorzystując po 24 z 27 oddanych prób.

"Potem rywale się już trochę rozochocili, ciężko było wrócić do gry, przełamać ich, więc dzisiejszy awans ma trochę słodko-gorzki smak, ale na pewno bardziej słodki niż gorzki" – zaznaczył kapitan drużyny narodowej. Z 18 punktami był on drugim strzelcem zespołu po Jerricku Hardingu, który zapisał na koncie 19 punktów. Ponitka trafił dwa z siedmiu rzutów za dwa punkty, jeden z pięciu za trzy oraz wszystkie 11 rzutów wolnych. Zanotował również zbiórkę, dwie asysty, dwa przechwyty i dwie straty.

"Na pewno mogliśmy zagrać dużo lepiej, ale, tak jak mówię, trudno było zapanować nad emocjami, a było też widać, jak często piłki po naszych akcjach wręcz wykręcały się z kosza" – dodał zawodnik.

Czwarty mundial Ponitki. Poniedziałkowy mecz we Frankfurcie nad Menem

Dla reprezentacji Polski seniorów to drugi awans na mistrzostwa świata w minionej dekadzie, po wywalczeniu ósmej lokaty w Chinach w 2019 roku pod wodzą Mike'a Taylora. Dla Ponitki będzie to czwarta tego typu impreza w karierze. Koszykarz brał wcześniej udział w turniejach młodzieżowych z zespołami prowadzonymi przez Jerzego Szambelana: mistrzostwach świata do lat 17 w Hamburgu w 2010 roku ze srebrnym medalem oraz mistrzostwach do lat 19 na Łotwie w 2011 roku, zakończonych na siódmym miejscu. Kapitan kadry wystąpił dotychczas w 196 spotkaniach i zdobył 2277 punktów.

"Czwarte mistrzostwa świata to fajny rekord, super uczucie. Wiem, że za każdym razem, kiedy jedziemy na dużą imprezę, to jest to dla nas niesamowita przygoda. Piszemy jakąś nową, ciekawą historię i mam nadzieję, że znowu to zrobimy, tym razem w Katarze" – zadeklarował reprezentant Polski.

W poniedziałek Polacy zmierzą się z Niemcami we Frankfurcie nad Menem w czwartej kolejce drugiej fazy eliminacji. Obie drużyny mają już zapewniony awans. Ponitka ocenił, że po opadnięciu emocji i dodatkowym czasie na przygotowania spotkanie będzie dla polskiej drużyny łatwiejsze. "Dla nas zawsze lepiej jest, gdy mamy ten moment, żeby zagrać coś ze sobą, przećwiczyć, wrócić do naszego rytmu. Jedziemy do Niemiec powalczyć" – zakończył. Po piątkowych meczach kwalifikacyjnych pewne gry w World Cup 2027 ze strefy europejskiej są Turcja z grupy J, Francja z grupy L oraz Chorwacja, Niemcy i Polska z grupy K.