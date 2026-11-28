Andrzej Piaseczny pożegnał mamę. Alicja Piaseczna spoczęła w Pionkach

W życiu Andrzeja Piasecznego oraz jego brata Krzysztofa nastał trudny czas, ponieważ odeszła ich matka, Alicja. O stracie bliscy poinformowali fanów i media w mediach społecznościowych.

W wieku 88 lat odeszła nasza Mama, Babcia i Prababcia - Alicja Piaseczna.Zasnęła trzymana za rękę... Alicja, Alusia, "Królowa Matka", nasza ukochana i jedyna – przekazano w opublikowanym komunikacie.

Pod wpisem natychmiast pojawiły się liczne kondolencje od poruszonych fanów wokalisty. Piosenkarz zapowiedział też, że miejscem spoczynku jego mamy będzie cmentarz w Pionkach. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w poniedziałek, 23 listopada, a kilka dni później Krzysztof Piaseczny opublikował wpis skierowany do żałobników oraz samej zmarłej.

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Krzysztof Piaseczny upamiętnił mamę

Brat wokalisty pożegnał mamę w nietypowy sposób. Wyjawił, że krótko po ceremonii pogrzebowej rodzina posadziła ulubione żonkile pani Alicji, dedykując je zmarłej.

Nasze żonkile już posadzone. Przykryte jedlinową kołderką czekają, tak jak zawsze czekała mama, na pierwsze wiosenne promienie słońca – napisał Krzysztof Piaseczny w mediach społecznościowych.

Brat Andrzeja Piasecznego dziękuje żałobnikom

W opublikowanym wpisie nie zabrakło również słów wdzięczności. Krzysztof Piaseczny podziękował wszystkim osobom obecnym na pogrzebie za okazane wsparcie i pamięć o jego matce.

Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mamie i nam w jej pożegnaniu, a także tym, którzy łączyli się modlitwą i dobrymi myślami – przekazał w poście brat artysty.