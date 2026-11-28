Wygrana Ślepska Malow Suwałki. Siatkarze pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów

Zespół Ślepska Malow Suwałki triumfował w starciu z PGE GiEK Skrą Bełchatów, kończąc spotkanie wynikiem 3:1. Po zaciętym i ostatecznie przegranym pierwszym secie zawodnicy zdołali odwrócić losy rywalizacji w trzech kolejnych partiach.

Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w niebieskiej koszulce atakuje nad siatką, podczas gdy dwóch graczy przeciwnika próbuje zablokować piłkę.