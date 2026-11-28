Siatkarze Ślepska Malow Suwałki pokonali PGE GiEK Skrę Bełchatów 3:1. Spotkanie zakończyło się wynikami setów 29:31, 25:20, 25:18 i 25:19.
Składy drużyn
W barwach Ślepska Malow Suwałki zagrali: Angel Trinidad de Haro, Bartosz Filipiak, Ignacio Luengas, Łukasz Usowicz, Paweł Pietraszko, Moritz Reichert, Bartosz Mariański (libero), Marcel Hendzelewski, Karol Jankiewicz, Maksymilian Łysoń i Jan Nowakowski.
Dla PGE GiEK Skry Bełchatów wystąpili: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Zouheir El Graoui, Mateusz Nowak, Adam Kowalski (libero), Igor Grobelny, Kajetan Tokajuk oraz Błażej Bień.