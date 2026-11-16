Wybory w FIFA. Philippe Diallo może powalczyć o fotel z Giannim Infantino

Zbliża się ostateczny moment na rejestrację pretendentów do stanowiska sternika światowej federacji piłkarskiej. Choć zarządzający obecnie organizacją Gianni Infantino wywołał globalne oburzenie pomysłem zbycia praw do mundialu, jego pozycja wydaje się niezagrożona. Pomimo fali krytyki, wciąż nie wyłonił się żaden poważny kontrkandydat zdolny do odebrania mu władzy w strukturach FIFA.

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Swoje stanowisko w tej kwestii jasno wyraził znany szkoleniowiec Jürgen Klopp. Niemiecki trener otwarcie domaga się zakończenia rządów obecnego prezydenta i stwierdził: „Myślę, że panuje już powszechna zgoda co do tego, iż zmiana byłaby bardzo wskazana”. Działacze z ramienia UEFA znajdują się jednak pod ścianą z powodu upływającego czasu. Wcześniej w spekulacjach wymieniano nazwiska Davida Beckhama oraz Arsène'a Wengera, lecz obaj odrzucili propozycję startu w wyborach.

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Według informacji przekazywanych przez brytyjski dziennik „The Guardian”, deską ratunku dla przeciwników obecnej władzy ma być 63-letni Philippe Diallo. Urzędujący prezes francuskiego związku piłkarskiego wyrasta na jedynego poważnego rywala, który ma szansę stanąć do walki ze Szwajcarem.

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Gianni Infantino blisko reelekcji. UEFA i Aleksander Ceferin pod ścianą

W momencie, gdy przedstawiciele europejskiego futbolu gorączkowo zastanawiają się nad dalszymi krokami, 56-letni Infantino aktywnie wizytuje kolejne kraje w ramach kampanii wyborczej. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że Szwajcar zagwarantował już sobie poparcie federacji z Azji, Afryki, Oceanii oraz Ameryki Południowej. Taki kapitał polityczny z łatwością pozwoli mu utrzymać stanowisko, ponieważ podczas kongresu prawo głosu należy do 211 narodowych związków.

Na wtorek zaplanowano pełne napięcia zdalne spotkanie z udziałem prezesów 55 związków należących do struktur UEFA, a oczy wszystkich zwrócone są na przewodniczącego tej organizacji, Aleksandara Ceferina. Okno czasowe na wyłonienie i formalne zarejestrowanie rywala dla obecnego szefa niemal całkowicie się zamknęło. Wszystko wskazuje na brak przełomu w wyborach, co oznacza, że Gianni Infantino prawdopodobnie rozpocznie swoją czwartą kadencję na czele światowej piłki.