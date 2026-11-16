Szwedzki Komitet Olimpijski zmienia nazwę. Zaskakująca decyzja po ponad stu latach

Historyczna zmiana w szwedzkim sporcie

Szwedzki Komitet Olimpijski (SOK) funkcjonował pod swoją pierwotną nazwą od 1913 roku. Teraz organizacja zdecydowała się na rebranding i przyjęła nazwę Olympic Team Sweden. Zmiana ta ma na celu skupienie większej uwagi na samych sportowcach oraz budowę silnej marki wokół drużyny narodowej.

Nowa identyfikacja wizualna i nazwa mają połączyć kibiców oraz ułatwić wsparcie reprezentantów. Pierwszym krokiem przemianowanej organizacji było uruchomienie specjalnego programu darowizn. Inicjatywa ta pozwala fanom na bezpośrednie wsparcie finansowe szwedzkich olimpijczyków.

„Igrzyska olimpijskie oznaczają dla Szwecji zawsze sportową radość i narodową wspólnotę, to coś, co łączy Szwedów i Szwecję jako kraj zorientowany na sport. Są to elementy, które właśnie ma odzwierciedlać nowa nazwa. Olympic Team Sweden to marka marketingowa, która łączy wszystkich, którzy należą do szwedzkiej reprezentacji olimpijskiej, i wszystkich, którzy chcą ją wspierać, śledzić lub oddać szacunek”

Przygotowania do igrzysk w Los Angeles

Nowa strategia ma kluczowe znaczenie w kontekście nadchodzących igrzysk olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles w 2028 roku. Władze organizacji podkreślają, że chcą zapewnić reprezentantom optymalne warunki do przygotowań i rywalizacji na najważniejszej imprezie sportowej globu.

„Chcemy, aby szwedzcy sportowcy mieli wszelkie możliwości, by jak najlepiej zaprezentować się w igrzyskach olimpijskich”

Słowa te wypowiedział Fredrik Joulamo, pełniący obowiązki sekretarza generalnego SOK. Szwedzi liczą na dobre przygotowanie swojej kadry. W 2024 roku w Paryżu Szwecja zajęła 16. miejsce w klasyfikacji krajów. Reprezentanci tego państwa wywalczyli wtedy cztery złote, cztery srebrne i trzy brązowe medale.