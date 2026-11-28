Tenisiści Hiszpanii pokonali w sobotę w Bolonii Wielką Brytanię 2:0 i awansowali do niedzielnego finału Pucharu Davisa. Awans drużynie z Półwyspu Iberyjskiego dały dwa zwycięstwa odniesione w singlu.

Rafael Jodar pokonał Camerona Norriego 6:2, 7:5.

Carlos Alcaraz wygrał z Arthurem Ferym 6:2, 6:1.

Włosi ponownie w finale. Taki sam skład jak rok temu

Najlepsi w trzech poprzednich edycjach Włosi wygrali w piątek z Czechami 2:1 w swoim meczu półfinałowym. Niedzielny finał ma więc dokładnie taki sam skład jak rok temu.

Wówczas Włosi wygrali 2:0, ale w składzie Hiszpanii nie było Carlosa Alcaraza.

Historia Pucharu Davisa. Najwięcej triumfów Amerykanów

Historia Pucharu Davisa sięga 1900 roku. Najczęściej w tych zmaganiach triumfowali Amerykanie, którzy wygrywali 32 razy.