Piłkarze Widzewa Łódź pokonali na własnym boisku KGHM Zagłębie Lubin 2:0 w swoim ostatnim występie przed własną publicznością przed zimową przerwą. Zwycięstwo zapewniły bramki, które w pierwszej połowie zdobyli Fran Alvarez oraz Juljan Shehu. Dzięki zdobyciu trzech punktów Łodzianie opuścili strefę zagrożoną spadkiem, do której trafili po wcześniejszej porażce 1:3 z Rakowem w Częstochowie.

Gospodarze objęli prowadzenie już w drugiej minucie po tym, jak Fran Alvarez wykończył dobre podanie w polu karnym Szwajcara Dariana Malesa. Pięć minut później bliski wyrównania był były zawodnik łódzkiego klubu Jakub Sypek, ale jego strzał minął słupek bramki Bartłomieja Drągowskiego i na tym właściwie zakończyły się ataki gości przed przerwą. Dużo więcej ochoty do gry mieli Łodzianie, co udowodnili w 20. minucie, kiedy Alvarez miał kolejną szansę, jednak nie opanował piłki stojąc przed bramkarzem Zagłębia, a Juljan Shehu dwukrotnie bez powodzenia strzelał z dalszej odległości.

W 35. minucie to właśnie Albańczyk ustalił wynik spotkania, uderzając piłkę głową po bardzo dobrym zagraniu górą od Alvareza. Trener gospodarzy Mateusz Stolarski dokonał zmian w wyjściowym składzie, do którego wrócił między innymi Przemysław Wiśniewski, a rywale, zajmujący czwarte miejsce w tabeli, przyjechali do Łodzi bez leczącego uraz swojego najlepszego strzelca Marcela Reguły.

Przebieg drugiej połowy. Nieskuteczność zawodników gości

Po przerwie drużyna trenera Leszka Ojrzyńskiego była groźniejsza w ofensywie. Ataki napędzali wprowadzeni na boisko Szymon Łyczko i Mateusz Dziewiatowski, jednak w akcjach gości brakowało wykończenia. W 57. minucie strzał Sypka zablokował Marcel Krajewski, po czym 25-letni pomocnik strzelał niecelnie zza pola karnego.

Dobre okazje w drugiej części meczu zmarnowali również napastnicy, Węgier Levente Szabo i Grek Michalis Kosidis. Widzew mógł podwyższyć wynik w 73. minucie, kiedy z rzutu wolnego z odległości około 20 metrów groźnie uderzył Karol Świderski.

Składy i statystyki meczowe

Bramka: 1:0 Fran Alvarez (2), 2:0 Juljan Shehu (35-głową).

Żółta kartka - KGHM Zagłębie Lubin: Jakub Kolan, Jakub Sypek.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 14 267.

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski - Marcel Krajewski (84. Mateusz Żyro), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Mario Garcia - Darian Males (13. Ioan Vermesan), Lindon Selahi, Juljan Shehu (84. Emil Kornvig), Fran Alvarez (68. Dani Silva), Stipe Biuk (68. Paulinho Boia) - Karol Świderski.

KGHM Zagłębie Lubin: Zlatan Alomerović - Igor Orlikowski, Aleks Ławniczak, Filip Kocaba, Josip Corluka - Jakub Sypek, Jakub Kolan (46. Mateusz Dziewiatowski), Damian Dąbrowski (46. Roman Jakuba), Sebastian Kerk (46. Szymon Łyczko), David Colina (69. Michalis Kosidis) - Levente Szabo (75. Filip Szymczak).