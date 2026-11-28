Stephan Embacher prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Austriak skoczył 145 metrów i wyprzedza o 3,4 punktu swojego rodaka Maximiliana Ortnera, który uzyskał 142 metry.

Różnice w czołówce są niewielkie. Trzeci Norweg Marius Lindvik traci do lidera 4,4 punktu po skoku na odległość 143 metrów.

Miejsca Polaków. Awans Wąska

Kacper Tomasiak zajmuje dziewiąte miejsce na półmetku rywalizacji. Jego strata do lidera wynosi 11,6 punktu po skoku na odległość 139,5 metra.

W finale wystąpi również Paweł Wąsek. Skok na odległość 132,5 metra pozwolił mu zająć dwudzieste miejsce w pierwszej rundzie.

Do drugiej serii nie awansował Maciej Kot. Wynik 125 metrów dał mu 46. pozycję w konkursie. W piątkowych kwalifikacjach odpadli Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Klemens Joniak.