W meczu piłkarskiej Ekstraklasy Widzew Łódź pokonał KGHM Zagłębie Lubin 2:0. Obie bramki padły w pierwszej połowie spotkania.

Pierwszego gola dla gospodarzy zdobył w drugiej minucie Fran Alvarez. Wynik na 2:0 ustalił w 35. minucie Juljan Shehu, pokonując bramkarza rywali strzałem głową.

Składy i sędziowie

Mecz na stadionie w Łodzi sędziował Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. Na trybunach zasiadło 14 267 widzów.

W drużynie KGHM Zagłębia Lubin żółte kartki otrzymali Jakub Kolan i Jakub Sypek.

Widzew Łódź: Bartłomiej Drągowski – Marcel Krajewski (84. Mateusz Żyro), Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi, Mario Garcia – Darian Males (13. Ioan Vermesan), Lindon Selahi, Juljan Shehu (84. Emil Kornvig), Fran Alvarez (68. Dani Silva), Stipe Biuk (68. Paulinho Boia) – Karol Świderski.

KGHM Zagłębie Lubin: Zlatan Alomerović – Igor Orlikowski, Aleks Ławniczak, Filip Kocaba, Josip Corluka – Jakub Sypek, Jakub Kolan (46. Mateusz Dziewiatowski), Damian Dąbrowski (46. Roman Jakuba), Sebastian Kerk (46. Szymon Łyczko), David Colina (69. Michalis Kosidis) – Levente Szabo (75. Filip Szymczak).