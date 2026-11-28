W niemieckim Winterbergu odbyły się pierwsze zawody Pucharu Świata w saneczkarstwie w sezonie 2026/27. W rywalizacji jedynek mężczyzn triumfował Austriak Nico Gleirscher, który wyprzedził reprezentantów gospodarzy. Drugi Felix Loch stracił do zwycięzcy 0,126 sekundy, a trzeci Max Langenhan był wolniejszy o 0,246 sekundy.

Reprezentanci Polski zajęli odległe lokaty i nie awansowali do drugiego ślizgu. Cyprian Dybalski zajął 26. miejsce, a tuż za nim uplasował się Patryk Prechitko.

Zwycięstwa Austriaczek i Łotyszy w dwójkach

W rywalizacji dwójek kobiet wygrały Austriaczki Selina Egle i Lara Michaela Kipp. Osiągnęły one przewagę 0,361 sekundy nad Niemkami Elisą-Marie Storch i Pauline Patz. Trzecie miejsce zajęły Amerykanki Chevonne Forgan i Sophia Kirkby ze stratą 0,454 sekundy, natomiast Polki Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska nie ukończyły pierwszego ślizgu.

W dwójkach mężczyzn różnice w czołówce były najmniejsze, a zwyciężyli Łotysze Martins Bots i Roberts Plume. Wyprzedzili oni o 0,046 sekundy amerykańską parę Marcus Mueller i Ansel Haugsjaa oraz o 0,070 sekundy Włochów Ivana Naglera i Fabiana Malleiera. Julian Kępiński i Nikodem Grzesik zajęli ostatnie 18. miejsce, tracąc do zwycięzców 2,847 sekundy.

Plany na niedzielę i dalsza część sezonu

Na niedzielę zaplanowano rywalizację w jedynkach kobiet oraz zmagania sztafet mieszanych. W zawodach indywidualnych kobiet nie wystartują reprezentantki Polski.

Sezon 2026/27 Pucharu Świata będzie się składać z dziewięciu zawodów. Finał rywalizacji zaplanowano w dniach od 5 do 7 marca w niemieckim Koenigssee.