Eugenie Bouchard zaszalała na Halloween. Tenisowa piękność przebrała się za ikonę popu

Spis treści Zdjęcia Eugenie Bouchard w przebraniach na Halloween

Choć uważana przez wielu fanów za najpiękniejszą tenisistkę świata Eugenie Bouchard przeszła już na sportową emeryturę, to wciąż skutecznie przypomina o sobie opinii publicznej. Reprezentantka Kanady spełnia się obecnie w roli ekspertki telewizyjnej na antenie stacji BBC, a oprócz tego bardzo prężnie prowadzi swoje konta w mediach społecznościowych.

Z okazji Halloween atrakcyjna Genie Bouchard zgodnie z tradycją pokazała w sieci swoje okolicznościowe stylizacje. W tym roku Kanadyjka wcieliła się w postać Britney Spears i przygotowała aż dwie różne kreacje. Jako pierwszy zaprezentowała strój nawiązujący do pamiętnego występu Amerykanki podczas gali MTV Video Music Awards z 2001 roku. Mająca wówczas 19 lat wokalistka zaśpiewała przebój „I’m a Slave 4 U” z żywym pytonem na szyi, ubrana w odsłaniający brzuch zielony top, czarne spodenki oraz białe kowbojki i z mikrofonem. Była tenisistka z ogromną dbałością o detale skopiowała ten wizerunek, co spotkało się z uznaniem jej obserwatorów.

Kolejnego dnia kanadyjska sportsmenka opublikowała zdjęcia w drugim halloweenowym wydaniu, ponownie inspirując się wizerunkiem Britney Spears. Tym razem wyborowi padło na stylizację artystki znaną ze słynnego wideoklipu do jej debiutanckiego przeboju „Hit Me Baby One More Time”.

„Honorowanie ikony” - podsumowała swoje wyjątkowe stylizacje sama Genie Bouchard.

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Zdjęcia Eugenie Bouchard w przebraniach na Halloween