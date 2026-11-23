Jelena Rybakina z Kazachstanu rozpoczęła 11. tydzień na pierwszym miejscu w światowym rankingu tenisistek. Jest ona 30. liderką w historii tego zestawienia. W klasyfikacji wszech czasów zajmuje 26. miejsce, które dzieli z Amerykanką Venus Williams.

Iga Świątek w zestawieniu historycznym. Rekord należy do Steffi Graf.

Iga Świątek plasuje się na siódmej pozycji na liście wszech czasów, spędzając na szczycie łącznie 125 tygodni. 25-letnia raszynianka została pierwszą Polką na czele listy 4 kwietnia 2022 roku. Zastąpiła wtedy Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem.

Polka utrzymała najwyższą lokatę przez 75 tygodni. Straciła ją 11 września 2023 roku na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Po ośmiu tygodniach przerwy Iga Świątek wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych tygodni.

Ranking opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez organizację Women's Tennis Association, która prowadzi zawodową rywalizację kobiet. Najdłużej na czele zestawienia utrzymywała się Niemka Steffi Graf. Pozostaje ona rekordzistką z wynikiem 377 tygodni.