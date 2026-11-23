Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał w niedzielnym finale kończącego sezon turnieju ATP Finals w Turynie Niemca Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9-7). Zverev zachował pozycję lidera rankingu tenisistów i utrzymał dużą przewagę nad rywalami.

Drugie miejsce zajmuje Włoch Jannik Sinner, który z powodu kontuzji nie zagrał w Turynie. Zverev wyprzedza go o 2400 punktów. Zwycięzca włoskiego turnieju, Carlos Alcaraz, plasuje się na trzecim miejscu i traci do lidera 2750 punktów.

Zmiany w czołowej dziesiątce i pozycje Polaków

Zakończenie turnieju nie przyniosło żadnych roszad na pierwszych pięciu miejscach zestawienia. Jedyną zmianą w pierwszej dziesiątce był awans Francuza Arthura Filsa na szóstą pozycję, którą zajął kosztem Włocha Flavio Cobollego.

Swoje 30. miejsce utrzymał Hubert Hurkacz. Drugi z polskich zawodników uwzględnionych w zestawieniu, Kamil Majchrzak, awansował z 82. na 81. pozycję.