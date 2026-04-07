Paulina Pszech z "Top Model" zmieniła się nie do poznania! W programie mocno pokłóciła się z Tyszką

Paulina Pszech z "Top Model" nie przypomina siebie sprzed lat. Uczestniczka pierwszej edycji flagowego show stacji TVN przeszła niesamowitą metamorfozę! Nie ma się co dziwić - od debiutu polskiej odsłony formatu mija w tym roku 15 lat. Na przestrzeni tego czasu przez wszystkie odsłony "Top Model" przewinęły się tysiące uczestników, w tym topowe gwiazdy, jak Blanka. Bez wątpienia jedną z najbardziej charakterystycznych uczestniczek pierwszej edycji show, w której udział mogły brać jedynie przedstawicielki płci pięknej, była 19-letnia wówczas Paulina Pszech. Mieszkanka Lublina pojawiła się na castingu do show w sukience w panterkę, z grzywką, a Joanna Krupa zapytała wprost, czy jej inspiracją jest słynąca z zamiłowania do kiczu amerykańska celebrytka Paris Hilton. Jeszcze ostrzejsi dla debiutującej w TV Pauliny byli Dawid Woliński i Marcin Tyszka.

- Nie nadajesz się na modelkę, naprawdę. Jesteś tak określona, że tobie już tego więcej nie potrzeba, absolutnie - powiedział stylista. - My chcemy zobaczyć dziewczynę, a nie farbę - wtórował mu równie nieprzekonany Tyszka.

Paulina szybko pokazała, że nie z nią takie numery i nie pozostawiła kąśliwych komentarzy jurorów bez odpowiedzi. Najpierw wyrzuciła im, że nie są profesjonalistami, bo gdyby nimi byli, dostrzegliby w niej potencjał.

To jest dziewczyna, jest zajeb*sta, ma dużo wartości, ma coś w głowie i jest kulturalna - broniła się.

Ostatecznie Pszech została przywrócona do rywalizacji i zamieszkała w domu modelek. Szybko go jednak opuściła. Jej kariera nie zakończyła się wraz z odpadnięciem z show.

Metamorfoza Pauliny Pszech z "Top Model"

Uczestniczka pierwszej edycji programu "Top Model" jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie śledzi ją ponad 100 tysięcy osób. Paulina Pszech stawia na szczerość z obserwatorami. Nie ukrywa chociażby, że zdarza jej się korzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Jedną z operacji, powiększenie pośladków, wykonała nawet na oczach kamer, w programie "Sekrety Chirurgii".

Na co dzień Pszech sama prowadzi studio urody, prowadzi szkolenia z makijażu permanentnego brwi, ust i oczu, a efektami dzieli na swoim Instagramie. Jest też mamą dwóch córek: Amelki i Lei, a w 2022 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Kobieta nie widzi świata poza ukochanymi dziewczynkami. Jak pisze - to one nadały sens jej życiu. Aktualne zdjęcia Pauliny znajdziecie w zamieszczonej poniżej galerii. Przyznacie, że zachwyca urodą!