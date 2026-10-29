Andziaks i Luka komentują długi matki. W rejestrze widnieje ogromna kwota

Dziennikarze portalu Biznesprawo odkryli, że wobec Agnieszki Kurowskiej prowadzono trzy postępowania egzekucyjne, które ostatecznie umorzono ze względu na ich bezskuteczność. Największe z ujawnionych zobowiązań opiewa na kwotę przekraczającą 361 tys. zł. Głos w tej sprawie zabrali już mąż influencerki Luka oraz sama Angelika Trochonowicz, działająca w sieci pod pseudonimem Andziaks.

Jak wynika z informacji zebranych przez wspomniany serwis, nazwisko Agnieszki Kurowskiej widnieje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W systemie zapisano trzy egzekucje komornicze, które zakończyły się umorzeniem z racji bezskuteczności. Najwyższa wykazana suma w przeanalizowanych aktach to ponad 361 tys. zł.

Decyzja o umorzeniu postępowania z powodu jego bezskuteczności zapada w sytuacji, gdy komornik nie jest w stanie odnaleźć majątku dłużnika, który pozwoliłby na spłatę wierzyciela. Taka procedura nie oznacza jednak, że samo zadłużenie znika.

Redakcja Biznesprawa przeanalizowała także biznesowe relacje łączące Agnieszkę Kurowską z jej córką. Kobieta od wielu lat wchodzi w skład zarządów podmiotów powiązanych z Andziaks, co obejmuje między innymi markę Twinkle Candle. Z kolei w kwietniu 2025 roku została prezeską w kolejnej spółce, co zdaniem portalu miało miejsce krótko po tym, jak dane o jej długach trafiły do jawnego rejestru.

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Andziaks i wspólne biznesy z matką. Czy influencerka wiedziała o długach Agnieszki Kurowskiej?

Publikacja serwisu zrodziła spekulacje na temat tego, czy Andziaks miała świadomość problemów finansowych Agnieszki Kurowskiej. Dziennikarze Biznesprawa wskazali na wspólne przedsięwzięcia obu kobiet oraz fakt, że do zarządzanej przez nie spółki mogły przychodzić pisma od komornika.

Przedstawione przez portal hipotezy stanowią jednak wyłącznie przypuszczenia i nie są bezpośrednim dowodem na to, że internetowa twórczyni znała detale postępowań prowadzonych wobec jej matki.

Informacje te ujrzały światło dzienne w czasie, gdy media rozpisują się o kłopotach z prawem Wojciecha Kurowskiego, czyli ojczyma Andziaks. Za mężczyzną wydano list gończy w związku z podejrzeniem działania na szkodę wierzycieli oraz spółki. Jak wcześniej podawał „Fakt”, śledztwo dotyczy sumy przekraczającej 6 mln zł.

Popularna youtuberka już wcześniej dystansowała się od biznesowej działalności męża swojej matki. Otwarcie mówiła o tym, że wspiera ojczyma finansowo i jednocześnie liczy na oczyszczenie go z zarzutów.

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Andziaks i Luka wydali oświadczenie w sprawie długów matki. W tle Hotel Sixty Six

Andziaks oraz Luka zdecydowali się skomentować najnowsze publikacje dotyczące finansów Agnieszki Kurowskiej. Małżeństwo przesłało swoje oświadczenie Sylwestrowi Wardędze, a ten odczytał treść wiadomości w trakcie prowadzonej na żywo transmisji. Twórcy tłumaczą, że problemy finansowe matki Angeliki wynikają z pełnienia przez nią funkcji prezeski zarządu w spółce Optima, która zarządzała obiektem Hotel Sixty Six.

W przesłanym komunikacie influencerzy opisali ze swojej perspektywy kulisy zamknięcia hotelu w dobie pandemii, a także późniejszy konflikt dotyczący zwrotu pieniędzy zainwestowanych w remont wynajmowanego budynku.

Dług mamy jest spowodowany jej odpowiedzialnością jako prezeski zarządu Optima - spółki, która prowadziła Hotel Sixty Six. Został on zamknięty podczas pandemii i nie złożyła ona w terminie 30 dni wniosku o upadłość spółki, licząc na to, że uda się podnieść biznes po odwołaniu obostrzeń. Jednak w maju 2020 właściciel dzierżawionej przez spółkę kamienicy przejął ją razem z nakładami poniesionymi na remont, których to do dziś nie oddał, w wyniku czego powstał dług. Obecnie to właściciel kamienicy prowadzi w niej hotel na nakładach poniesionych przez spółkę Optima, nie zwracając ani złotówki. Mama Angeliki walczy sądownie o zwrot nakładów i uregulowanie długów z tych środków"

Cytowane słowa przekazali Andziaks oraz Luka. Z przedstawionej przez nich relacji wynika, że zadłużenie Agnieszki Kurowskiej ma bezpośredni związek z prowadzeniem biznesu hotelarskiego, a kobieta procesuje się obecnie w sądzie o odzyskanie funduszy wydanych na remont. Małżonkowie zapewniają, że wywalczone w ten sposób środki zostaną przeznaczone na spłatę wierzycieli.