Anna Twardosz zajęła piąte miejsce w trzecim konkursie sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Hinzenbach. Jest to najlepszy wynik w historii startów Polek. W pierwszej serii Polka poszybowała na 88. metr i na półmetku zajmowała historyczne, trzecie miejsce. W drugiej próbie zanotowała 86 metrów, co przełożyło się na łączną notę 225,6 punktu i spadek na piątą pozycję.

Trzecie zwycięstwo Lisy Fettner

Na najwyższym stopniu podium po raz trzeci w karierze stanęła Lisa Fettner. Niemka oddała najdłuższy skok pierwszej serii na 90,5 metra, co dawało jej drugą lokatę, a w drugiej wylądowała na 90. metrze i otrzymała notę 239,7 punktu. Identyczną odległość sędziowie zmierzyli najlepszej w eliminacjach Słowence Nice Prevc, która prowadziła na półmetku rywalizacji. W ostatecznym rozrachunku Słowenka była gorsza o zaledwie 0,7 punktu.

Trzecie miejsce zajęła triumfatorka sprzed tygodnia i mistrzyni olimpijska, Norweżka Anna Odine Stroem. Miała ona o metr krótszy skok od rywalek i notę gorszą o 7,6 punktu od Fettner. Z kolei Kamila Karpiel odpadła w kwalifikacjach, zajmując 47. miejsce.

Norweżki na czele klasyfikacji

W klasyfikacji generalnej prowadzą trzy Norweżki. Liderką jest Stroem z dorobkiem 210 punktów przed Eirin Marią Kvandal, która zgromadziła 180 punktów, oraz Ingvild Synnoeve Midtskogen z wynikiem 156 punktów. Anna Twardosz awansowała na 12. miejsce, gromadząc 71 punktów.

O godzinie 16.30 w fińskiej Ruce rozpocznie się konkurs mężczyzn. Wezmą w nim udział Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Maciej Kot.