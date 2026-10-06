Nie żyje Jacek Ziober. Zmagał się z poważną chorobą. Przed śmiercią stracił uzębienie

Nie żyje Jacek Ziober. Były reprezentant Polski walczył z ciężką chorobą

Tragiczna informacja o śmierci Jacka Ziobera obiegła media zaledwie dzień po przegranym meczu polskiej kadry z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Były reprezentant kraju regularnie oceniał grę Biało-Czerwonych na łamach "Super Expressu". Z pewnością chętnie skomentowałby również ostatnie występy zespołu pod wodzą Jana Urbana. Niestety, już nigdy nie poznamy jego eksperckich analiz. Zmarł w wieku zaledwie 60 lat. Jaka była przyczyna śmierci zawodnika, okrzykniętego w 1990 roku najlepszym piłkarzem w kraju? Przed śmiercią mierzył się on z poważnymi problemami zdrowotnymi.

Reprezentacja Polski zremisowała z Holandią – Jacek Ziober pełen uznania

Zmarł nad ranem, w ostatnim czasie poważnie chorował

– przekazał Polskiej Agencji Prasowej Jacek Bogusiak, kustosz tradycji Łódzkiego Klubu Sportowego. To właśnie w ŁKS-ie Ziober stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

Jacek Ziober stracił zęby przez infekcję bakteryjną

O swoich problemach ze zdrowiem wybitny skrzydłowy i 46-krotny reprezentant Polski opowiadał szczerze na początku 2026 roku. Udzielił wówczas wywiadu dziennikarzom "Przeglądu Sportowego".

Nie będę tego ukrywał. Jeszcze te nogi bolą. Ktoś mi doradzał, żebym sobie wstawił endoprotezy biodrowe, ale ja uparty jestem. Jak się chce gdzieś dojść, to się dojdzie. Twardym trzeba być, nie "miętkim". Z jednego powodu tylko cierpię: nie spodziewałem się, że zawodowy sport tak mocno odbije się na moim zdrowiu

– przyznał wtedy Ziober. Dziennikarz przeprowadzający wywiad zauważył, że dawny gwiazdor nie ma zębów. Jak się okazało, musiał je usunąć, ponieważ bakterie zaczęły infekować cały organizm. Dodatkowo Ziober cierpiał na wahania poziomu amoniaku we krwi, co mogło powodować stany wzmożonej senności, drżenie mięśni i ogólną dezorientację.