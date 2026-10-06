Test z kartką papieru ujawni nieszczelne okna. Prosty trik obniży rachunki za ogrzewanie

Przed nadejściem pierwszych mrozów warto skontrolować stolarkę okienną, aby zapobiec stratom energii cieplnej i gigantycznym opłatom.

Błyskawiczna metoda z kawałkiem papieru pozwala ocenić sytuację, a luźno wysuwająca się kartka stanowi wyraźny sygnał do interwencji.

Dzięki kilku prostym krokom można we własnym zakresie zmienić ustawienia docisku na zimowe i zapobiec wychładzaniu wnętrz.

Test z kartką papieru uchroni przed nieszczelnymi oknami w sezonie grzewczym

Spadające z dnia na dzień temperatury zmuszają do odpowiedniego przygotowania lokali na nadchodzącą zimę. Wiele osób szuka sprawdzonych rozwiązań na ocieplenie wnętrz bez generowania dodatkowych kosztów, jednak fundamentem pozostaje usunięcie wszelkich przewiewów w stolarce. Przez mikroszczeliny uchodzi ogrzane powietrze, co bezpośrednio zmusza termostaty kaloryferów do intensywniejszej pracy. Skutkuje to ogromnymi opłatami na koniec miesiąca, dlatego właściwe ustawienie docisku ramy jest absolutnie konieczne. Zanim jednak przystąpimy do pracy, należy zweryfikować faktyczny stan izolacji. Doskonałym narzędziem diagnostycznym jest tutaj zwykła kartka papieru, którą umieszcza się pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą tuż przed zamknięciem klamki. Jeżeli papier daje się bez oporu wyciągnąć z zamkniętej ramy, mamy niepodważalny dowód na szybką ucieczkę ciepła. Taki wynik testu oznacza konieczność natychmiastowego wezwania fachowca lub samodzielnej naprawy zawiasów.

Rozpoznawanie nieszczelnych okien plastikowych. Jak ocenić stan uszczelek?

Alternatywną i równie szybką metodą weryfikacji szczelności okien jest przyjrzenie się domowym tekstyliom zawieszonym na karniszach. Nawet minimalne ruchy firanek lub zasłon przy całkowicie zatrzaśniętych klamkach dobitnie świadczą o wdzierającym się do środka zimnym wietrze. Przygotowania do chłodnych miesięcy muszą obejmować również szczegółowe oględziny wewnętrznych komponentów okien. Należy szeroko otworzyć skrzydła i przeprowadzić dokładną wizualną inspekcję uszczelek gumowych wokół ramy. Zdeformowane, zanieczyszczone, stwardniałe lub posiadające widoczne ubytki uszczelki niemal zawsze stanowią główne źródło ucieczki ogrzanego powietrza z mieszkania.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Regulacja okien na tryb zimowy. Mechanizm w oknach PCV zatrzyma uciekające ciepło

Przystępując do samodzielnej regulacji okien i zmiany trybu na zimowy, trzeba w pierwszej kolejności otworzyć skrzydło oraz zdemontować plastikową zaślepkę zawiasu. Pod nią ukryta jest specjalna śruba, do której obsługi niezbędny będzie standardowy klucz imbusowy. Ruch narzędziem w prawą stronę unosi całą konstrukcję, z kolei obrót w lewo powoduje jej opuszczenie. Prawidłowo ustawiony mechanizm gwarantuje płynne otwieranie, zamykanie oraz bezproblemowe uchylanie bez użycia nadmiernej siły. Następnym etapem prac przy stolarce z tworzywa sztucznego jest zwiększenie szczelności pomiędzy ruchomą częścią a ościeżnicą. Wymaga to zlokalizowania na obrzeżach ramy metalowych rolek ryglujących, które umieszczone są w dolnej, środkowej i górnej partii całego mechanizmu. Aktywacja trybu zimowego następuje po przekręceniu każdego z tych elementów o dziewięćdziesiąt stopni w stronę wnętrza pokoju.