Wrzątek i kwasek cytrynowy. Tak najszybciej wyczyścisz muszlę klozetową

Trudny do usunięcia kamień w sedesie to nie tylko kłopot wizualny, ale również miejsce bytowania niebezpiecznych drobnoustrojów. Bardzo często nawet mocne środki czyszczące nie są w stanie sobie z nim poradzić.
Można jednak zastosować łatwą, domową metodę, która skutecznie usunie najbardziej oporne zabrudzenia. Wystarczy użyć zaledwie dwóch powszechnie dostępnych składników, by zachować odpowiednią higienę.
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Powszechnie wiadomo, że toaleta należy do miejsc, w których gromadzi się najwięcej brudu w całym mieszkaniu. W jej środku namnażają się tysiące drobnoustrojów. Z badań wynika, że mogą tam bytować nawet bakterie E.coli, czyli pałeczki okrężnicy. Część jej szczepów potrafi wywołać bardzo groźne zakażenia. Żeby uniknąć ewentualnych i niebezpiecznych powikłań, należy regularnie czyścić sedes. Do tego celu zazwyczaj stosuje się silne preparaty chemiczne, które niszczą bakterie i eliminują nieprzyjemne zapachy. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że nawet najbardziej skuteczne płyny do WC nie radzą sobie z kolejnym problemem, jaki kryje się w toalecie. Chodzi o zacieki i osady z kamienia. Związki mineralne magnezu oraz wapnia wytrącają się na skutek twardej wody i odkładają na wszelkich dostępnych powierzchniach. Z biegiem czasu kamień tworzy trudną do zlikwidowania, żółtą powłokę. Wtedy ratunkiem okazują się sprawdzone, domowe metody.
Idealnym rozwiązaniem na zlikwidowanie kamienia z toalety jest połączenie gorącej, niemal wrzącej wody z kwaskiem cytrynowym. Taka mikstura to prawdziwy hit w walce z osadami i zaciekami. Potrzebujesz jedynie jednej szklanki gorącej wody oraz jednego opakowania kwasku. Należy to starannie wymieszać, by proszek całkowicie się rozpuścił, a potem wlać do sedesu. Istotne jest to, żeby roztwór dotarł do każdej powierzchni, również do tych trudniej dostępnych miejsc, takich jak kołnierz czy wygięcia odpływu. Żeby to zrobić, rozprowadź płyn w całej toalecie za pomocą szczotki do czyszczenia WC. Następnie opuść deskę sedesową i odczekaj co najmniej godzinę. Jeśli brud jest stary, dobrze jest zostawić roztwór nawet na całą noc. Z wyjątkowo trudnymi osadami, zwłaszcza tymi zgromadzonymi pod kołnierzem toalety, poradzisz sobie za pomocą sprytnego triku. Kawałki papieru toaletowego namocz w przygotowanym roztworze i przyklej w zabrudzonych miejscach. W ten sposób mieszanka będzie dłużej stykać się z kamieniem i mocniej go rozpuszczać. Taki okład pozostaw na parę godzin, a najlepiej na noc. Efekt będzie zadziwiający. Po tym czasie wystarczy tylko wyczyścić toaletę tak jak zazwyczaj. Kwasowa formuła kwasku świetnie radzi sobie z kamiennym osadem, a przy okazji działa jak naturalny odświeżacz powietrza. Twoja toaleta znów będzie czysta i świeża.