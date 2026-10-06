Promocja na znicze w Biedronce. Sieć rozdaje darmowe sztuki przed 1 listopada

Spis treści Promocje na znicze w Biedronce przed 1 listopada

Rosnące ceny przed dniem Wszystkich Świętych skłoniły popularny dyskont do przygotowania specjalnej oferty rabatowej dla swoich klientów.

W sklepach pojawiła się akcja pięć plus trzy na klasyczne szkła, a także format trzy plus jeden na nowoczesne latarenki oraz sztuczne kwiaty marki Jumi .

. Odpowiednie zaplanowanie zakupów pozwala zachować sporą część gotówki i sprytnie uniknąć bolesnego przepłacania za cmentarne ozdoby.

Promocje na znicze w Biedronce przed 1 listopada

Początek dziesiątego miesiąca roku to dla większości rodaków czas intensywnych przygotowań do wizyt na cmentarzach. Obywatele masowo odwiedzają nekropolie, aby dokładnie wyczyścić i przygotować miejsca spoczynku swoich bliskich przed kluczowym dniem. Pierwszego listopada tradycyjnie rozstawiamy tam różnorodne wiązanki i zapalamy płomienie pamięci, co w ostatnich latach wywoływało gorące dyskusje ze względu na ogromne koszty. Globalna inflacja wywindowała ceny do tego stopnia, że cmentarne oświetlenie nierzadko pochłania sporą część domowego budżetu. Mimo dostępności elektronicznych lampionów za setki złotych, klienci wciąż najchętniej sięgają po klasyczne produkty z knotem. Jesienne tygodnie to moment zaciętej walki dyskontów o klienta, a swoją najnowszą propozycję przedstawiła właśnie Biedronka.

Sieci handlowe od dawna stosują schematy sprzedażowe, dzięki którym kupując więcej, część towarów dostajemy bezpłatnie. Taki mechanizm zastosowano w najświeższej ofercie popularnego dyskontu. Katalog promocyjny ogłasza akcję w formacie pięć plus trzy na klasyczny asortyment. Wybierając osiem tradycyjnych zniczy, trzy z nich zostaną całkowicie odliczone od ostatecznego rachunku. Akcja posiada dzienny limit na poziomie trzydziestu dwóch artykułów, co umożliwia zdobycie najwyżej dwunastu darmowych sztuk.

Dyskont nie zapomniał jednak o osobach preferujących nowocześniejsze rozwiązania wizualne na cmentarzach. Oferta objęła wkłady, świece oraz latarenki firmy Cortina. Te artykuły podlegają pod system rabatowy trzy plus jeden, więc wkładając do koszyka cztery dowolne pozycje, egzemplarz z najniższą ceną ląduje w naszych rękach całkowicie bezpłatnie.

Początek listopada to również czas ozdabiania pomników roślinami. Według naszej tradycji na nagrobkach niezmiennie królują chryzantemy oraz wrzosy. Spora grupa konsumentów stawia na kompozycje ze sztucznych tworzyw, ponieważ wyróżniają się one wybitną trwałością. Z myślą o tej grupie klientów sieć uruchomiła promocję trzy plus jeden na sztuczne wiązanki Jumi. Na sklepowych półkach przygotowano wiele wariantów kolorystycznych oraz różne opcje wielkościowe.

Propozycja portugalskiej sieci to idealny moment na zakup niezbędnego asortymentu przed zbliżającym się szczytem cenowym. Decydowanie się na gotowe wieńce oraz lampiony bezpośrednio przy bramach cmentarza zazwyczaj mocno obciąża domowy budżet. Odpowiednio wczesne polowanie na sklepowe rabaty pozwala zatrzymać w kieszeni nawet kilkadziesiąt złotych.

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe

Autor: Biedronka/ Materiały prasowe