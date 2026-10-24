Mecz FC Barcelona - Real Madryt. Czy padnie historyczny rekord?

Rekordowe zyski i walka o historię

FC Barcelona przygotowuje się do niedzielnego starcia z Realem Madryt na zmodernizowanym obiekcie Spotify Camp Nou. „Duma Katalonii” stoi przed szansą odniesienia dziesiątego zwycięstwa z rzędu w bieżącym sezonie ligowym. Pobity zostałby w ten sposób historyczny rekord Realu Madryt z 1968 roku, kiedy to stołeczny klub triumfował w dziewięciu pierwszych kolejkach. Rezerwowym bramkarzem gospodarzy w tym niezwykle ważnym spotkaniu będzie reprezentant Polski, Wojciech Szczęsny. Emocje potęguje fakt, że trybuny monumentalnego stadionu mają być wypełnione niemal do ostatniego wolnego miejsca.

Zgodnie z przewidywaniami dziennika „Sport”, niedzielne spotkanie ma szansę stać się najbardziej dochodowym wydarzeniem w dziejach klubu ze stolicy Katalonii. Sprzedaż biletów na ten prestiżowy mecz cieszy się niesłabnącym i ogromnym zainteresowaniem kibiców. Oczekuje się, że sumaryczne przychody znacznie przewyższą dotychczasowe osiągnięcia finansowe z dni meczowych obu zespołów. Poprzednie starcie tych utytułowanych drużyn przyniosło organizatorom bardzo duże zyski, ale teraz ostateczna kwota ma być jeszcze wyższa. Spotkanie o godzinie 21:00 poprowadzi Juan Martinez Munuera, będący arbitrem międzynarodowym i funkcjonariuszem policji.

„Wszystko wskazuje na to, że nowy rekord kasowy Barcelony przekroczy 16,4 mln euro, czyli kwotę zarobioną podczas ostatniego, majowego klasyku” – napisała katalońska gazeta sportowa.

Sytuacja kadrowa i układ w tabeli

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka musi poradzić sobie z osłabieniami po wtorkowym spotkaniu Ligi Mistrzów z PSG, które zakończyło się niespodziewaną porażką 2:4. Z powodu kontuzji z gry całkowicie wyłączony jest pomocnik Dani Olmo, a jego miejsce w wyjściowej jedenastce powinien zająć Fermin Lopez. Komentatorzy radiowi przewidują, że szkoleniowiec zdołał odpowiednio zmotywować drużynę po bolesnym niepowodzeniu na arenie europejskich pucharów w Paryżu. Niewzruszonym liderem klasyfikacji ligowych strzelców pozostaje Brazylijczyk Raphinha, który zapisał na swoim koncie już dwanaście celnych trafień. Hiszpańskie media zastanawiają się jednocześnie, jak z ogromną presją poradzi sobie dziewiętnastoletni Lamine Yamal.

Niedzielny rywal gospodarzy zajmuje obecnie trzecią lokatę w ligowej tabeli, gromadząc do tej pory dwadzieścia jeden punktów. Minimalnie wyprzedza go stołeczny oponent, czyli drużyna Atletico Madryt, mająca o jedno „oczko” więcej w generalnym zestawieniu. Katalońska drużyna pewnie przewodzi całej stawce z imponującym dorobkiem dwudziestu siedmiu punktów, więc wynik zbliżającego się spotkania nie pozbawi jej zaszczytnej pozycji lidera. Pasjonująco zapowiada się również indywidualny pojedynek strzelecki, który stoczą między sobą młody Yamal oraz gwiazdor gości z Madrytu. Nowy reprezentant „Królewskich”, Kylian Mbappe, zdobył dotychczas dziewięć goli, wyprzedzając o zaledwie jedno trafienie obiecującego gracza miejscowych.