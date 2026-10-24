Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków. Nietypowa akcja dla kibiców przed meczem

Jak zdobyć książkę na meczu Śląska

Akcja „Wymień telefon na książkę!” ma bardzo przejrzyste zasady. Każdy kibic oddający stary sprzęt w wyznaczonym punkcie dostanie egzemplarz książki „Mira, Franek i krasnale. Tajemnica Kamieni”. Przedsięwzięcie jest organizowane przez projekt „Krasnalia” we współpracy ze Śląskiem Wrocław, Centrum Medycznym Sonokard i inicjatywą „Cały Wrocław Czyta”.

Cel akcji to nie tylko promocja czytelnictwa wśród sympatyków piłki nożnej, ale również edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z elektroodpadami. Organizatorzy liczą na duże zainteresowanie, zwłaszcza ze strony młodszych kibiców, którzy chętnie przychodzą na trybuny.

"To pilotażowy projekt i sami jesteśmy ciekawi, jak się będzie rozwijał. Stary, zapomniany telefon, który gdzieś tam leży w szufladzie może przysłużyć się promowaniu czytelnictwa. Czytelnictwa, które kształtuje ludzi, a zwłaszcza młodych ludzi, których na stadionach nie brakuje. A przy okazji zrobimy coś dobrego dla środowiska” – powiedział w rozmowie z PAP Tomasz Łobodziec z projektu „Krasnalia”.

Gdzie oddać stary telefon?

Specjalny punkt odbioru telefonów będzie usytuowany na esplanadzie Tarczyński Areny przed spotkaniem. Po rozpoczęciu meczu stanowisko zostanie przeniesione na sektor rodzinny. Dodatkową atrakcją będzie konkurs w przerwie spotkania, w którym fani również będą mogli wygrać książki.

Pomysłodawcy nie wykluczają rozszerzenia akcji na inne imprezy sportowe w regionie. Rozważana jest między innymi podobna inicjatywa podczas meczów koszykarskiego Śląska. Samo spotkanie Śląsk Wrocław - Wieczysta Kraków rozpocznie się w niedzielę o godzinie 12.15.