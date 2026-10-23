Łatwogang wrócił! Fani oszaleli: "KRÓL WRÓCIŁ"

Łatwogang wrócił do sieci

Po kilkumiesięcznej przerwie Łatwogang odezwał się w mediach społecznościowych. Nowa publikacja Piotra Hancke szybko przyciągnęła fanów, którzy z entuzjazmem ogłosili jego powrót. Jego wpis n Instagramie

Wracam

- wywołał wielkie emocje.

Pod nagraniem pojawiły się również reakcje znanych osób z internetowego świata. Patec Wariatec zostawił serduszka, a Staszek Schroeder napisał: "LETSGOOO!!!". Z kolei Nowciax postawił na tajemniczy komentarz: "Nie wolno wypowiadać jego imienia…". Łatwogang też trochę zażartował ze stylu swojego powrotu - utrzymał go w mrocznym klimacie Halloween, ale na tle ogromnej sterty tajemniczych pudeł.

Fani również nie szczędzili emocji. "KRÓL WRÓCIŁ", "Nareszcie!" i "Długo czekaliśmy!!!!" - pisali fani w komentarzach. Jeden z internautów pokusił się nawet o żart związany z datą premiery gry "GTA VI", nawiązując do długo wyczekiwanego powrotu influencera.

"Tylko pozwólcie mu być po prostu LatwoGangiem jak zawsze, nie róbcie presji że czekacie na jakąś kolejną mocną akcję i zbiórkę charytatywną. Nie róbcie z niego gościa od zbierania pieniędzy tylko cieszcie sie z jego kontentu. Nadejdzie pora to ruszy jakąś akcje i spróbuje znowu nas zjednoczyć a jak nie to spoko i szanujmy to".

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Na powrót Łatwoganga zareagowała też Fundacja Cancer Fighters.

Ten, którego dobrze widzieć z powrotem

Łatwogang zebrał setki milionów dla chorych dzieci. Potem zrobił sobie przerwę

W ostatnich miesiącach o Piotrze Hancke zrobiło się głośno za sprawą wielkiej akcji charytatywnej. Influencer zorganizował dziewięciodniową transmisję na żywo, podczas której zbierano pieniądze dla podopiecznych Fundacji Cancer Fighters. Inspiracją do przedsięwzięcia był utwór "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)", nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan.

W trakcie transmisji do akcji dołączały kolejne znane osoby, a zbiórka zakończyła się wynikiem liczonym w setkach milionów złotych. Wydarzenie pokazało, jak wielkie możliwości ma internetowa społeczność.

Pod koniec maja 2026 r. Łatwogang wyruszył rowerem z Zakopanego do Gdańska, by wesprzeć zbiórkę na leczenie Maksa Tockiego, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenne’a.

Po intensywnym okresie influencer opublikował nagranie, w którym wyjaśnił, że skala ostatnich wydarzeń była dla niego przytłaczająca. Zapowiedział wówczas czasową przerwę od aktywności w sieci.

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Nie oznaczało to jednak całkowitego wycofania się z działań pomocowych. W czerwcu Łatwogang zaangażował się w spełnienie marzenia Mai Gadowskiej, dziewczynki poznanej na oddziale onkologicznym, która chciała nagrać własną piosenkę.

Co Łatwogang planuje po powrocie? Fani mają już teorie

Tajemnicza publikacja ponownie rozbudziła zainteresowanie działalnością influencera. Obserwatorzy zastanawiają się, czy jego powrót wiąże się z przygotowaniami do nowego projektu, kolejnej transmisji na żywo czy następnej akcji charytatywnej.

W komentarzach pojawiły się nawet konkretne propozycje. Karolina Fabiańczyk zapytała, czy Łatwogang mógłby wymyślić coś z okazji 20-lecia Gwiazdobrania. To inicjatywa, podczas której zbierane są pieniądze na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami z Józefowa.

Na razie influencer nie zdradził, czy i ew. jakie przedsięwzięcie szykuje.

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ŁATWOGANG WYRĘCZA PAŃSTWO