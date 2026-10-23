52-letnia Marta Wieniawa-Narkiewicz spacerowała po Sopocie z młodszym o 19 lat influencerem. Co wiadomo o mamie gwiazdy? Jest pięknością!

Marta Wieniawa-Narkiewicz zazwyczaj pozostaje w cieniu swojej córki, jednak tym razem to ona znalazła się w centrum zainteresowania. Matka i menadżerka Julii Wieniawy niespodziewanie trafiła na pierwsze strony portali. Wszystko za sprawą zdjęć z Sopotu, na których widać jej wspólny spacer z popularnym influencerem posługującym się pseudonimem Rekinway.

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Marta Wieniawa-Narkiewicz - kariera i wsparcie dla córki

Marta od wielu lat wspiera zawodowe kroki swojej córki. Zanim w pełni poświęciła się roli menadżerki, pracowała w branży nieruchomości. Około 2017 r. podjęła decyzję o zmianie drogi zawodowej i zajęła się karierą Julii. Dzisiaj dba o jej wizerunek, organizuje współprace komercyjne i nadzoruje rozwój jej ścieżki zawodowej. Jak pokazują sukcesy Julii, radzi sobie z tym doskonale.

Mimo że sama nie aspiruje do miana gwiazdy, świetnie czuje się w realiach show-biznesu i okazjonalnie towarzyszy córce na branżowych imprezach. Z wypowiedzi Julii Wieniawy wynika, że mama jest dla niej nie tylko doradczynią, ale też jedną z najważniejszych osób w życiu. Aktorka podkreślała to w wywiadzie dla ESKA.pl:

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Dzięki mojej przedsiębiorczej mamie kupiłam pierwsze mieszkanie w wieku 18 lat. Powiedziała mi: "Julia, masz dobry czas. Zobacz, przychodzą te projekty, jacyś klienci, pierwsze reklamy. Ziarno do ziarnka, aż zbierze się miarka. Kup pierwsze mieszkanie, będziesz miała dobry start, a potem już możesz się bawić" i rzeczywiście tak było. Dopiero jak kupiłam drugie mieszkanie, kupiłam sobie drogą torebkę. (...) Jak masz worek pieniędzy i nie zainwestujesz ich w nic konkretnego, to tam jest taka dziurka i tylko tak ten piasek ucieka, nagle tej kasy nie ma. Dużo znam osób, które obudziły się po takim peaku popularności z niczym, bo nie mieli tych wzorców. Na pewno moja mama bardzo mi w tym pomogła.

Julia Wieniawa i jej mama. Wspólna praca i relacje

Współpraca na linii matka-córka nie zawsze przebiega bezproblemowo. Julia w rozmowach z dziennikarzami przyznawała, że łączenie relacji rodzinnych z zawodowymi bywa źródłem stresu, a gorsze dni potrafią wpłynąć na ich wzajemne kontakty. Nie są to jednak sytuacje, które prowadzą do poważnych konfliktów.

My nie lubimy chować urazy. Szybko sobie powiemy, co o sobie myślimy, potem się przytulimy, powiemy sobie, że się kochamy i idziemy dalej. Nie wyobrażam sobie pracy z kimś innym. Jesteśmy naprawdę świetnym teamem i czasami rozumiemy się bez słów, co bardzo przyspiesza działanie - opowiadała Wieniawa w rozmowie z TVN-em.

Mateusz Rekinway - towarzysz Marty Wieniawy-Narkiewicz

Obecnie zainteresowanie internautów Martą Wieniawą-Narkiewicz wynika z zupełnie innego powodu niż kariera jej córki. Fotoreporterzy uwiecznili 52-latkę na spacerze w Sopocie w towarzystwie 33-letniego Mateusza, znanego w sieci pod pseudonimem Rekinway. Para trzymała się za ręce, co szybko wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Różnica wieku między nimi wynosi 19 lat.

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Rekinway zyskał rozpoznawalność w internecie dzięki publikowaniu treści dotyczących relacji damsko-męskich. Ma na swoim koncie również epizody aktorskie - można go było zobaczyć w takich produkcjach jak "Smoleńsk" czy serial "Świat według Kiepskich".

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