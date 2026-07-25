Pola Wiśniewska przerywa milczenie. Tak jej syn reaguje na rozstanie rodziców

Pola Wiśniewska wyznaje: "Do samego końca walczyłam o nasze małżeństwo"

Zakończenie relacji Poli i Michała Wiśniewskich od dłuższego czasu elektryzuje media. Byli partnerzy spotkali się już dwa razy na sali sądowej, a w międzyczasie lider Ich Troje zdążył ogłosić powrót do Mandaryny. W rozmowie z serwisem Kozaczek, Pola Wiśniewska szczerze przyznała, że długo miała nadzieję na ocalenie ich miłości.

Ja do samego końca chodziłam za moim mężem i dbałam o ten związek, wierząc, że da się go uratować

- wyznała Pola Wiśniewska w rozmowie z Kozaczkiem.

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Była partnerka muzyka skomentowała także jego wcześniejsze medialne wypowiedzi na temat rozwodu i kwestii finansowych.

Oczywiście oświadczenie Michała nie było przypadkowe. Tam celowo pojawiła się kwota, która została zdementowana przez moją pełnomocnik i jest ona nieprawdziwa. (...) Moje nazwiska, wzmianka na temat studiów, to są rzeczy, które zapadają w pamięć i one nie muszą być prawdziwe, żeby się później o nich mówiło

- wyjaśniła w wywiadzie.

Rozpad małżeństwa jest bardzo bolesny. Pola marzyła o pełnej rodzinie

Pola nie ukrywa, że rozpad małżeństwa z Michałem Wiśniewskim wciąż przysparza jej wiele bólu. Jak przyznała, bardzo pragnęła, by jej pociechy mogły dorastać w kompletnej rodzinie.

Ja sama marzyłam o tej rodzinie i walczyłam do samego końca, i byłam pewna, że nam się uda. A że jest jak jest, to tak, uważam, że jest to porażką. Aczkolwiek nie biorę odpowiedzialności, nie katuję się tym. Ta odpowiedzialność się rozkłada. Chciałabym jednak, żeby moje dzieci wychowywały się w pełnej rodzinie

- zaznaczyła w rozmowie z Kozaczkiem.

Wyjaśnianie dzieciom nowej sytuacji rodzinnej było dla niej jednym z największych wyzwań w ostatnich miesiącach.

Moje starsze dzieci są już dużymi dziećmi. One widziały i obserwowały, co się dzieje. (...) Myślę, że jest to po prostu przykre

- wyznała portalowi.

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Pola Wiśniewska opowiedziała, jak rozstanie przeżywa ich 5-letni syn

W trakcie wywiadu poruszono również temat najmłodszych pociech Poli i Michała. Kobieta wyjawiła, że ich 5-letni syn Falco w ostatnim czasie dopomina się o muzykę Ich Troje.

Falco jest teraz na takim etapie własnej inspiracji tatą. Codziennie jak jeździmy do przedszkola i jak z niego wracamy, to Falco każe włączać Ich Troje. Ma swoją ulubioną piosenkę - "Siódme niebo". No co, dziecku powiem, że nie?

- opowiadała Pola.

Zastanawia się, czy takie zachowanie ma związek z rozpadem rodziny. Zauważyła jednak, że w ten sposób jej syn pragnie poczuć więź z ojcem.

To jest dla mnie bardzo wyraźne, że Falco ma teraz taką fazę. Nie wiem, czy to w związku z naszym rozstaniem, czy to jest rozwojowe, że on faktycznie tego kontaktu z tatą szuka. (...) Myślę, że zrobiłabym mu większą krzywdę, zabraniając mu słuchać niż sobie, słuchając codziennie

- przyznała Kozaczkowi.

Rozwód nadal wywołuje silne emocje

Pola opowiedziała również o swoich przeżyciach z jednej z rozpraw sądowych. Widok Michała Wiśniewskiego w sądzie okazał się dla niej bolesnym zderzeniem z rzeczywistością.

To było straszne. Spotykasz się z człowiekiem pod salą rozpraw po siedmiu latach bycia razem. W ogóle chciało mi się płakać. Myślałam sobie, że marnie skończyliśmy. Po siedmiu latach skończyliśmy pod salą rozpraw, a dookoła nas skaczą dziennikarze i robią nam zdjęcia

- wspominała gorzko.

Pomimo ciężkich chwil, Pola Wiśniewska nie odrzuca myśli o nowej relacji. Zdecydowanie jednak wyklucza kolejne macierzyństwo. Mimo to, ma nadzieję, że uda jej się stworzyć szczęśliwy związek w przyszłości.

Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony

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