Domowy sposób na gryzący sweter. Wystarczą dwie łyżki prostego produktu z łazienki

• Drapiący sweter z wełny potrafi zniechęcić do jego zakładania w jesienne dni, nawet jeśli świetnie izoluje przed zimnem.

• Włókna takiego ubrania można jednak łatwo zmiękczyć za pomocą prostego produktu, który większość z nas trzyma w łazience.

• Wystarczy 20 minut, aby zmienić szorstką odzież w przyjemny materiał i zapomnieć o uciążliwym drapaniu skóry.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Domowy sposób na gryzący sweter. Jak skutecznie rozluźnić drapiące włókna?

Spadające jesienią temperatury sprawiają, że najchętniej sięgamy po swetry z naturalnych materiałów, w tym przede wszystkim z wełny. Takie ubrania prezentują się bardzo stylowo i zapewniają świetną ochronę przed chłodem. Niestety, swetry z wełny owczej bywają wyjątkowo uciążliwe w codziennym użytkowaniu. Szorstki, gryzący sweter to prawdziwa jesienna zmora, która mimo swoich właściwości grzewczych potrafi doprowadzić do szału przez nieprzyjemny w dotyku materiał. Z tego powodu często ląduje on na dnie szafy i przestajemy go zakładać. Zamiast jednak rezygnować z noszenia takiej odzieży, warto zastosować prosty trik, który zmiękczy i rozluźni sztywne włókna.

Odżywka do włosów na gryzący sweter. Jak zmiękczyć wełnę w 20 minut?

W walce z szorstkim swetrem świetnie sprawdza się zwykła odżywka do włosów. Ta genialna metoda na gryzący sweter sprawi, że zarówno on, jak i wełniane czapki czy szaliki zyskają niezwykłą delikatność oraz piękny zapach. Cały zabieg polega na tym, aby namoczyć wełniany sweter w zimnej wodzie z 2 łyżkami odżywki do włosów i zostawić go w takiej kąpieli na około 20 minut. Następnie wystarczy dokładnie wypłukać tkaninę i ostrożnie odcisnąć z niej nadmiar płynu. Dzięki temu prostemu zabiegowi sweter odzyska swoją miękkość, a jego zakładanie znów stanie się bardzo komfortowe.

Pranie wełnianego swetra w pralce. Co zrobić, żeby materiał się nie skurczył?

Pielęgnacja wełnianych swetrów wymaga przestrzegania konkretnych reguł, dzięki którym materiał pozostanie miły w dotyku i nie ulegnie zniszczeniu. Szczególną ostrożność należy zachować przy korzystaniu z pralki, gdyż tego typu tkaniny łatwo tracą swój kształt, kurczą się oraz sztywnieją. Podstawową zasadą jest wybór odpowiedniego trybu pracy urządzenia. Zdecydowana większość nowoczesnych pralek posiada specjalny program do wełny, z którego warto korzystać, ponieważ automatycznie dobiera on bezpieczną temperaturę oraz właściwą prędkość wirowania. Równie istotne jest stosowanie płynów przeznaczonych konkretnie do prania wełny, co gwarantuje zachowanie miękkości włókien. Wypranego swetra pod żadnym pozorem nie wolno wkładać do suszarki bębnowej, gdyż może to bezpowrotnie zniszczyć ubranie. Niewskazane jest również rozkładanie go na bezpośrednim słońcu ani na ciepłym kaloryferze.