Marta Nawrocka pokazała zdjęcie z dzieciństwa. Urocza fotografia z mamą podbija sieć

Marta Nawrocka na starym zdjęciu z mamą

Z okazji 26 maja Marta Nawrocka pochwaliła się w internecie wyjątkowym zdjęciem sprzed lat. Na czarno-białej fotografii widzimy małą Martę siedzącą na kolanach swojej mamy. Zdjęcie ukazuje przyszłą pierwszą damę jako niezwykle pogodną i radosną dziewczynkę z uroczym uśmiechem. Patrząc na blondynkę u jej boku, od razu rzuca się w oczy, że żona Karola Nawrockiego odziedziczyła po swojej mamie wyjątkową urodę.

Teściowie Karola Nawrockiego byli obecni podczas uroczystości zaprzysiężenia

Rodzice Marty Nawrockiej aktywnie wspierają córkę i zięcia w ważnych momentach. W ubiegłym roku, podczas uroczystości związanych z zaprzysiężeniem prezydenta, byli obecni na Zamku Królewskim. Uczestniczyli w ceremonii, podczas której prezydent Nawrocki obejmował przewodnictwo w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski, czyli dwóch najstarszych państwowych odznaczeń cywilnych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nowo wybrany prezydent z urzędu zostaje Kawalerem Orderu Orła Białego, jego Wielkim Mistrzem i przewodniczącym Kapituły, a także Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I. Państwo Smoleniowie, teściowie prezydenta, dołączyli do innych zgromadzonych gości, aby osobiście pogratulować zięciowi i złożyć mu serdeczne życzenia.

Życzenia od pary prezydenckiej na Dzień Matki

Tego wyjątkowego dnia para prezydencka postanowiła zwrócić się do wszystkich mam ze specjalnymi życzeniami. W oficjalnym komunikacie podziękowali za codzienny wysiłek wkładany w wychowanie dzieci. Podkreślili, że bez zaangażowania i poświęcenia matek, przyszłe pokolenia nie mogłyby kształtować przyszłości naszego kraju. Prezydent i pierwsza dama zwrócili uwagę na ogromne znaczenie czasu spędzanego z dziećmi, troski o ich wielowymiarowy rozwój oraz każdego drobnego gestu miłości, który buduje szczęście rodzinne.

„Szanowne Panie, Kochane Mamy, serdecznie pozdrawiamy Panie i z okazji dzisiejszego święta życzymy poczucia spełnienia oraz nieustającej satysfakcji – z roli matki, z życia prywatnego i zawodowego, z realizacji wszelkich zamierzeń, ambicji i planów. Z serca dziękujemy za podejmowany każdego dnia trud macierzyństwa. Nie byłoby nas tutaj, a na pewno nie bylibyśmy tymi samymi ludźmi, gdyby nie zaangażowanie i poświęcenie Mam, które poprzez codzienne wypełnianie tego pięknego powołania budują szczęście swoje i swoich rodzin. Czas spędzony z dziećmi, troska o ich rozwój fizyczny, emocjonalny, intelektualny i duchowy, każdy gest miłości mają ogromne znaczenie – dla nich, ale i dla przyszłości Polski, którą wzrastające teraz pokolenia będą tworzyć”

Para prezydencka o łączeniu obowiązków przez mamy

Małżonkowie wyrazili wdzięczność mamom za ich nieocenioną cierpliwość i opiekę nad dziećmi. Zaznaczyli również, że doceniają niezwykłą umiejętność kobiet w godzeniu obowiązków domowych z karierą zawodową. Życzyli im, aby zawsze widziały sens w swoich działaniach i mogły polegać na wsparciu najbliższych osób. Zwrócili też uwagę na potrzebę spokoju i czasu, którego często brakuje w rodzinach, wyrażając nadzieję, że mamy znajdą również chwile na zasłużony odpoczynek.

„Życzymy, by Mamy dostrzegały głęboki sens podejmowanych przez siebie działań i zawsze mogły liczyć na wsparcie i zrozumienie ze strony najbliższych. Niech życie Mam będzie bogate w te najcenniejsze dobra – spokój i czas. Sami doskonale wiemy, jak bardzo ich potrzeba w każdej rodzinie. Oby dni w kalendarzu nie przesuwały się za szybko, a wskazówki zegarków zwolniły na tyle, na ile to możliwe. Życzymy Paniom wielu wspaniałych chwil z bliskimi, ale również czasu dla siebie – naprawdę wolnego, bez obowiązków i codziennego pośpiechu”

SŁUŻBY U NAWROCKIEGO, REFERENDUM W KRAKOWIE I KŁÓTNIE W RZĄDZIE! | Miziołek & Olczyk

