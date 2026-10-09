Marta Nawrocka zachwyciła królewską stylizacją! Prezentowała się jak księżna Kate

W dniach od 6 do 8 października 2026 roku polska para prezydencka przebywała z oficjalną wizytą na Filipinach. Była to zupełnie pierwsza tego typu podróż urzędującej głowy naszego państwa do tego azjatyckiego kraju. Wizyta odbyła się na specjalne zaproszenie prezydenta Ferdinanda Marcosa Jr., a w jej harmonogramie przewidziano nie tylko ważne rozmowy dwustronne i uroczysty obiad, ale również udział polityków w V Polsko-Filipińskim Szczycie Biznesowym IT zorganizowanym w Manili.

Stylizacja Marty Nawrockiej w Manili zachwyciła ekspertów

Podczas jednego z wieczornych punktów programu, polski przywódca wraz z małżonką odbyli spotkanie z przedstawicielami lokalnej Polonii oraz osobami aktywnie wspierającymi rozwój relacji między oboma krajami. Właśnie na to wydarzenie Marta Nawrocka założyła długą kreację w głębokim, burgundowym kolorze, która wyróżniała się eleganckim krojem. Na plecach pierwszej damy można było dostrzec wyraziste, złote guziki, a całość kompozycji uzupełniał subtelny, złoty zegarek na nadgarstku. Towarzyszący jej Karol Nawrocki zaprezentował się w bardzo tradycyjnym, granatowym garniturze.

Fason i barwa ubioru polskiej pierwszej damy naturalnie budzą skojarzenia z garderobą księżnej Kate, która w przeszłości często wybierała niezwykle podobne modowe rozwiązania. Żona Karola Nawrockiego zdecydowała się jednak na autorskie podejście do dyplomatycznego dress code'u, w którym kluczowe znaczenie miały bardzo oszczędna forma oraz niezwykle precyzyjnie dobrane elementy wykończenia stroju.

Ekspertka ocenia ubiór Marty Nawrockiej na Filipinach

Dziennikarze portalu Fakt poprosili o profesjonalną ocenę tej kreacji doświadczoną stylistkę, Ewę Rubasińską-Ianiro. Modowa ekspertka bez wahania zwróciła szczególną uwagę na niezwykle udane połączenie pełnej prostoty i kobiecości z dopracowanymi w najmniejszym calu szczegółami. Zauważyła również, że pierwsza dama doskonale odnajduje się w tego typu dyplomatycznych zestawieniach. „Prosto, kobieco, bez nadęcia, ale z bardzo dobrze przemyślanym detalem. Niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach” – oceniła stylistka w rozmowie z redakcją.

Ekspertka nie kryła swojego zachwytu nad samym odcieniem sukni wybranej przez żonę prezydenta Polski. Zdefiniowała ten specyficzny kolor jako bardzo głęboki burgund, który delikatnie przełamano nutą biskupiego fioletu. Stylistka podkreśliła, że taka paleta barw idealnie zdaje egzamin w trakcie formalnych spotkań na najwyższym szczeblu. „To barwa niezwykle wdzięczna w oficjalnych stylizacjach: bardziej szlachetna niż klasyczna czerwień, mniej zachowawcza niż granat, a przy tym potrafi dodać sylwetce charakteru bez efektu »patrzcie, jestem tu najważniejsza«. I właśnie to jest tutaj największym plusem” – podsumowała Ewa Rubasińska-Ianiro.

Szczegóły kreacji żony Karola Nawrockiego. Złote guziki i jasne szpilki

Specjalistka od wizerunku z uznaniem wypowiedziała się także o bardzo minimalistycznym fasonie prezydenckiej sukni. Główną rolę w tej kompozycji odgrywał nie skomplikowany krój, ale bardzo subtelny detal umiejscowiony na plecach, czyli wspomniany wcześniej pionowy rząd złotych guzików. Według modowej znawczyni to właśnie ten drobny element nadał całej stylizacji wyjątkowego charakteru, jednocześnie w żaden sposób nie dominując nad resztą garderoby. Duże uznanie zyskały także odpowiednio dobrane buty w jasnym kolorze, które skutecznie wydłużyły nogi pierwszej damy, co pozwoliło utrzymać nienaganną, pionową linię sylwetki i zachować modową spójność bez konieczności stosowania dodatkowej biżuterii.

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„Ta stylizacja nie próbuje być królewska. Jest po prostu elegancka. I chyba właśnie dlatego wypada tak dobrze” – podsumowała swoje obserwacje stylistka. Ekspertka stanowczo stwierdziła, że modowy wybór żony Karola Nawrockiego w pełni sprostał rygorystycznym wymogom dyplomatycznego dress code'u. Strój był idealnie dopasowany do wagi spotkania, a przy tym uniknięto niepożądanego efektu sztuczności i modowego przerysowania, udowadniając starą zasadę, że w eleganckiej modzie mniej zazwyczaj znaczy więcej.

Marta Nawrocka spotkała się z siostrami zakonnymi na Filipinach

W trakcie azjatyckiej podróży polska pierwsza dama brała udział nie tylko w głównych, oficjalnych punktach programu dyplomatycznego. Dzień przed opisywanymi wydarzeniami Marta Nawrocka udała się z wizytą do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej zlokalizowanego w Manili. Odbyła tam spotkanie z posługującymi na miejscu zakonnicami oraz kobietami biorącymi udział w specjalnych szkoleniach organizowanych przez to katolickie zgromadzenie.

Obecność prezydenckiej delegacji spotkała się z niezwykle radosnym i uroczystym przyjęciem, a na gości z Europy czekał specjalnie przygotowany, bardzo barwny pokaz tradycyjnego tańca, który doskonale oddawał unikalny, filipiński charakter tego powitania.

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Sonda Czy Marta Nawrocka dobrze wypada w eleganckich stylizacjach? Tak, prezentuje się z klasą Nie zawsze trafia z wyborem To zależy od okazji Nie zwracam na to uwagi