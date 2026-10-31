Podczas posiedzenia w Medway Coroners’ Court w piątek 30 października zastępczyni koronera Jyoti Gill ustaliła, że 36-letnia Lauren Bennett zmarła 29 maja w wyniku samobójstwa. W sądzie byli obecni członkowie jej rodziny.

W styczniu Bennett została wbrew swojej woli hospitalizowana z powodu poważnego cierpienia psychicznego. Później zgłaszała dolegliwości związane z działaniem przepisanych leków, a kilka dni przed śmiercią odbyła spotkanie ze służbą zdrowia psychicznego. Miała również rozpoznany zespół łamliwego chromosomu X, dziedziczną chorobę genetyczną, której według Cleveland Clinic mogą towarzyszyć lęk, niepełnosprawność intelektualna, ADHD i trudności w uczeniu się.

Lauren Bennett wyszła na spacer i nie wróciła

29 maja około godziny 9 rano piosenkarka powiedziała swojemu partnerowi, Kenny’emu Wormaldowi, że idzie na spacer. Gdy nie wróciła, Wormald i Richard Bennett, ojciec artystki, ustalili jej lokalizację za pomocą aplikacji "Find My Phone". Znaleźli ją martwą w pobliskim lesie.

Richard Bennett ogłosił śmierć córki 7 lipca. Sugerował wtedy, że doświadczyła silnej reakcji na przepisany lek. Opisał też wsparcie, jakie rodzina zapewniła jej podczas styczniowego kryzysu, i zarzucił personelowi medycznemu oraz brytyjskiej służbie zdrowia NHS niewłaściwe leczenie. Wspominał córkę jako artystkę i osobę pełną humoru; pisał o jej muzyce, bliskich oraz córce, którą pozostawiła.

Lauren Bennett śpiewała w przeboju LMFAO i zespole G.R.L.

Głos Bennett można usłyszeć w "Party Rock Anthem", przeboju duetu LMFAO z 2011 roku. W tym samym roku dołączyła do G.R.L., grupy utworzonej przez choreografkę Robin Antin. Śpiewały w niej również Emmalyn Estrada, Natasha Slayton, Paula Van Oppen i Simone Battle. W 2014 roku zespół zdobył popularność w Wielkiej Brytanii utworem "Ugly Heart".

Po samobójczej śmierci 25-letniej Simone Battle w 2014 roku G.R.L. zakończył działalność. W 2016 roku grupa wróciła do sporadycznych projektów z Jazzy Mejia. Po ogłoszeniu śmierci Bennett Estrada, Van Oppen i Slayton wydały wspólne oświadczenie, w którym wspominały miłość, śmiech i wspólne chwile z artystką.

Pomoc w kryzysie psychicznym

116 123 - Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym, czynny przez 7 dni w tygodniu w godz. 14–22

116 111 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 121 212 - Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu

800 108 108 - Bezpłatny telefon wsparcia dla osób w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14–20

800 111 123 - Bezpłatny telefon wsparcia programu Tumbo Pomaga, czyli pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12-18

22 635 09 54 - Telefon zaufania dla osób starszych, czynny w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 17–20

800 120 002 - Niebieska linia - dla doświadczających przemocy czynna 24 godziny na dobę

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

17