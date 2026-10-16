Maciejczak brawurowo wcielił się w Wiśniewskiego! Wyjawił, jaki lider Ich Troje jest prywatnie

Marcin Maciejczak doskonale radzi sobie w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jego metamorfozy są odnotowywane nawet poza granicami Polski. W kolejnym odcinku wokalista wcieli się w charyzmatycznego Michała Wiśniewskiego. W rozmowie z serwisem Eska.pl 20-latek wypowiedział się na temat lidera Ich Troje. Gdy Wiśniewski wraz z grupą świętowali największe triumfy na polskiej scenie muzycznej, Marcina nie było jeszcze na świecie. Nie oznacza to jednak, że piosenkarz nie miał pojęcia na temat jego dokonań. Wręcz przeciwnie!

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Zapytany, kim dla niego, z perspektywy 20-latka jest Michał Wiśniewski, odpowiedział:

Wiesz co, ja pamiętam takie moje wczesne dzieciństwo. Miałem może cztery lata? Od dziecka naprawdę słuchałem muzyki i obserwowałem tych wokalistów. Jak patrzę na okres, gdy miałem właśnie cztery lata, to nosiłem blond perukę, bo chciałem być Dodą. Mogę przyznać, że kojarzę Michała Wiśniewskiego z dzieciństwa, z tego takiego kiczu polskiego show-bzinesu, na bank. Z tamtych lat na pewno go pamiętam. Jeździłem na koncerty Dody, słuchałem Wiśniewskiego w telewizji i miałem okazję go poznać, co było niesamowite, że mogłem się później w niego wcielić.

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Jaki jest Michał Wiśniewski prywatnie? Wokalista zapamiętał spotkanie z liderem Ich Troje jako bardzo wzruszające.

My się poznaliśmy na planie programu "Cudowne lata" i miałem tam przyjemność wykonać utwór "Jak gdyby nic". Pamiętam, że on był tym bardzo poruszony. Pytał się, kim jestem, więc historia zatacza koło - powiedział przed kamerami.

Artysta skomentował też powrót wokalisty do Mandaryny. Mimo że nie miał możliwości śledzić ich małżeństwa w czasie rzeczywistym, to nadrobił zaległości i uważa, że tych dwoje bardzo do siebie pasuje.

W późniejszych latach nadrobiłem. To było dla mnie poruszajace, że po tylu latach... Teoria niewidzialnej nici się potwierdziła i mam nadzieję, że już tak będzie juz do końca ich życia. Oni bardzo do siebie pasują, to są takie dwa światy, które super, że znowu się zeszły.