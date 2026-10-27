Mandaryna i Michał Wiśniewski jednak potrafią zaskoczyć! Tego jeszcze nie robili

Powrót do siebie Mandaryny i Michała Wiśniewskiego okazał się największym wydarzeniem towarzyskim 2026 roku, ale byli małżonkowie na tym nie poprzestają i ruszają z kolejnym wspólnym przedsięwzięciem. Para przyjęła ofertę pracy w Radiu ZET, gdzie już w listopadzie zadebiutuje w zupełnie nowym charakterze. Rozgłośnia z wielkim entuzjazmem zapowiada ich autorski program, którego głównym tematem będą relacje damsko-męskie.

Mandaryna i Michał Wiśniewski w Radiu ZET. Poprowadzą program „Ich Dwoje”

Informacja o tym, że Michał Wiśniewski i Mandaryna znów tworzą parę, już kilka miesięcy temu zelektryzowała opinię publiczną oraz media. Teraz artyści idą za ciosem i angażują się w nowy projekt zawodowy. Z oficjalnego komunikatu Radia ZET wynika, że byli małżonkowie zostaną gospodarzami audycji zatytułowanej „Ich Dwoje”.

Premierowe wydanie programu zaplanowano na 8 listopada 2026 roku, a kolejnych odcinków będzie można słuchać w każdą niedzielę po godzinie 12.00. Prowadzący skupią się na tematyce związków, co w kontekście ich własnej historii z pewnością przyciągnie przed odbiorniki wielu ciekawskich słuchaczy.

„Niespodzianka! Nowi prowadzący w Radiu ZET! Od 8 listopada program »Ich Dwoje« w każdą niedzielę po godzinie 12:00. A o czym? Oczywiście o związkach” - przekazała rozgłośnia na swoim oficjalnym profilu na Instagramie.

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Internauci komentują nowy projekt Mandaryny i Michała Wiśniewskiego

Informacja o zatrudnieniu pary w rozgłośni błyskawicznie obiegła media społecznościowe. Pod wpisem od razu zaroiło się od opinii internautów, a swoje zdanie wyraziły także znane postacie z polskiego show-biznesu. Wśród nich znalazła się Kajra, która skomentowała to jednym krótkim zdaniem: „I fajnie!”.

Sympatycy liderów nowego projektu nie gryźli się jednak w język i znacznie bardziej dosadnie wyrażali swoje zdanie, przez co w sekcji komentarzy zrobiło się chwilami dość nieprzyjemnie.

„Ssssuuppeerrr uwielbiam”, „Z chęcią posłucham”, „Michał Wiśniewski poprowadzi program o związkach🫠 Piekło zamarzło.”, „Jaki jest powód ogrzewania tych kotletów sprzed 20lat ??? To jest totalnie sztuczne, wszystko na siłę i na pokaz”, „Rozumiem, to taki prima aprilis w październiku?” - pisali internauci pod postem na Instagramie.

Dotychczas Marta Wiśniewska pilnie strzegła swojej prywatności i wielokrotnie apelowała do przedstawicieli mediów, aby nie pytali jej o byłego męża. Najnowsze decyzje zawodowe tancerki i wokalistki pokazują jednak, że jej podejście do tej kwestii uległo diametralnej zmianie.

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