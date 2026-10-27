Jacek Borkowski z żoną na Telekamerach. Jolanta szczerze wyznała, co zrobiła, gdy zezłościła się na męża!

Jacek Borkowski i jego żona Jolanta na gali Telekamer

Wśród aktorów przybyłych na 29. galę rozdania Telekamer TeleTygodnia znalazł się również Jacek Borkowski, któremu na czerwonym dywanie towarzyszyła ukochana żona. Para tworzy związek od 2023 roku, jednak ich pierwsze spotkanie miało miejsce jeszcze pięć lat wcześniej. Zakochani zdecydowali się na ślub w grudniu przed trzema laty, po zaledwie trzymiesięcznym okresie randkowania.

Małżonkowie od czasu ślubu chętnie i regularnie uczestniczą w różnego rodzaju imprezach polskiego show-biznesu. Przed pojawieniem się na gali Telekamer Borkowscy gościli na jesiennej oraz wiosennej prezentacji ramówki TVP. Podczas najnowszego wyjścia Jolanta po raz kolejny całkowicie skradła całe show.

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Stylizacja Jolanty Borkowskiej na czerwonym dywanie przyciągnęła wzrok

Podczas gdy Jacek Borkowski zazwyczaj wybiera na oficjalne wyjścia klasyczny, ciemny i elegancki garnitur, jego partnerka unika skromnych rozwiązań. Żona aktora zawsze z sukcesem stara się wyróżnić z tłumu i wzbudzić zainteresowanie swoim strojem. Na rozdaniu Telekamer Jolanta przyciągała wzrok w czarnym stroju z prześwitującymi spodniami oraz nietypowym nakryciem głowy. Kreacja odsłaniała jej ramiona, na które falami opadały jasne włosy.

W trakcie pozowania fotoreporterom małżonkowie czule się do siebie tulili, a zakochany aktor ani na chwilę nie odrywał rąk od swojej żony. Para otwarcie jednak przyznaje, że ich wspólna codzienność nie zawsze wygląda tak idealnie i słodko.

Jolanta Borkowska rzuciła telefonem w Jacka Borkowskiego

Małżonkowie w wywiadzie dla "Super Expressu" opowiedzieli o tym, jak wiele emocji towarzyszy ich relacji. Choć związek Jacka i Jolanty bywa burzliwy i obfituje w częste sprzeczki, to właśnie dzięki temu jest niezwykle autentyczny. Para zgodnie zauważa, że wzajemne docieranie się i dopasowywanie w pewnym wieku stanowi już spore wyzwanie.

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W pewnym wieku mamy swoje przyzwyczajenia i naleciałości, które się nie zmieniają. Człowiek się nie zmienia, tylko się kamufluje. Musimy więc spotkać się gdzieś w połowie drogi albo przynajmniej sobie nie przeszkadzać - mówiła Jolanta "Super Expressowi".

Ukochana aktora ujawniła, że w przypływie złości rzuciła w męża telefonem, na co Jacek od razu dopowiedział, że przedmiot na szczęście go ominął. Pomimo odmiennych zdań i gorących kłótni, małżonkowie bardzo cenią sobie fakt, że są razem już od trzech lat.

Telefon też naprawiałam. Bo rzuciłam w niego telefonem! - opowiadała Borkowska.

Całą sytuację skomentował i wyjaśnił również sam aktor.

Wcelowała w ścianę zamiast we mnie! Ale dobrze, dzięki temu trwamy razem już trzy lata i jest okej.

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