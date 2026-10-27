Narkotyki w gminie Puchaczów. Policjanci zabezpieczyli ponad 6,5 kg marihuany, haszyszu i amfetaminy

Narkotyki znalezione w domu i garażu w gminie Puchaczów

Łęczyńscy kryminalni ustalili, że 34-letni mieszkaniec gminy Puchaczów może przechowywać w miejscu zamieszkania znaczne ilości narkotyków. W piątek, 23 października, funkcjonariusze pojawili się przed jego domem i potwierdzili te informacje. Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych znaleźli marihuanę, haszysz oraz amfetaminę. Znaleziono je w kilkunastu szklanych słoikach, kilku plastikowych wiaderkach i workach foliowych.

Policjanci zabezpieczyli ponad 6,5 kg narkotyków

Policjanci znaleźli również za garażem rosnący krzew konopi o wysokości około 1,5 metra. Zabezpieczyli także przyrządy służące do przerobu środków odurzających. 34-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Narkotyki trafiły do łęczyńskiej komendy, gdzie zostały zważone. Łącznie zabezpieczono ponad 6,5 kg marihuany, haszyszu i amfetaminy.

34-latek z gminy Puchaczów usłyszał zarzuty. Sąd zastosował policyjny dozór

24 października mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Dotyczą one posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, uprawy ziela konopi innych niż włókniste oraz posiadania przyrządów przeznaczonych do niedozwolonego przerobu środków odurzających. Policja i prokuratura wnioskowały o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd zastosował wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Za zarzucane czyny grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl