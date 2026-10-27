Izabela Małysz w nietypowej kreacji na weselu. Żona skoczka zrezygnowała z sukienki. Co miała na sobie? Zobaczcie!

Adam Małysz z żoną i córką na weselu. Tak wyglądała cała rodzina

Były skoczek narciarski Adam Małysz, jego żona Izabela oraz ich córka Karolina ze swoim mężem wzięli wspólnie udział w zabawie weselnej. Chociaż wszyscy członkowie rodziny wybrali na tę okazję bardzo eleganckie stroje, to wzrok najbardziej przyciągała kreacja żony sportowca. Dlaczego? Założenie burgundowego garnituru na ślubne przyjęcie wciąż należy do rzadkości.

Uroczystość weselna stanowiła świetny pretekst do zaprezentowania się w wytwornym wydaniu. W miniony weekend Adam Małysz wraz z najbliższymi uczestniczył w tym ważnym dla nowożeńców wydarzeniu. Mimo że każdy z członków rodziny zdecydował się na inne rozwiązanie modowe, to cała czwórka wyglądała razem niezwykle spójnie. Największe zaskoczenie budził jednak strój wybrany przez Izabelę Małysz.

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Izabela Małysz postawiła na burgundowy garnitur. Córka Karolina wybrała podobny kolor

Małżonka słynnego polskiego sportowca zrezygnowała z typowej sukni balowej na rzecz niezwykle stylowego garnituru w kolorze burgundu. Taki strój zdecydowanie odbiega od standardowych kreacji wybieranych na wesela. Zamiast tradycyjnej sukienki Izabela Małysz założyła dwuczęściowy zestaw, który zapewnił jej nowoczesny i jednocześnie bardzo szykowny wygląd. Wyrazisty oraz szlachetny odcień głębokiego bordo idealnie pasował do podniosłego charakteru imprezy. Żona Adama Małysza połączyła ten komplet z nieco jaśniejszą bluzką, a całość uzupełniła kręconymi włosami oraz makijażem z mocniej podkreślonymi ustami.

Na zbliżoną kolorystykę zdecydowała się również Karolina, czyli córka popularnego małżeństwa. Wybór kreacji w podobnej barwie sprawił, że obie kobiety stworzyły na przyjęciu bardzo ciekawy rodzinny duet. Sięgająca do samej ziemi suknia Karoliny miała niezwykle kobiecy krój, który eksponował ramiona, podkreślał wcięcie w talii i nie odsłaniał przy tym zbyt wiele ciała. Zarówno matka, jak i córka zaprezentowały własne podejście do burgundowej elegancji i obie prezentowały się znakomicie.

Panowie również dopasowali się do tej konwencji. Adam Małysz założył tradycyjny granatowy garnitur, który uzupełnił dobrze dobranym bordowym krawatem. Z kolei mąż Karoliny zadbał o właściwą oprawę swojego wizerunku i do stroju przypiął burgundową muszkę.

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