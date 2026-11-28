Finał "Top Model" bez Miry Majchrzak

Mira była jedną z faworytek 15. sezonu "Top Model". Od pierwszych odcinków była uważana za jedną z głównych pretendentek do zdobycia głównej nagrody. Faktycznie udało jej się znaleźć w gronie najmocniejszych uczestników, ale na ostatniej prostej straciła szansę na wielki finał. W półfinale jurorzy podjęli decyzję, że Mira nie będzie już walczyć o wygraną. Zapytaliśmy Marcina Tyszkę, dlaczego padło właśnie na nią. Mówi, że córka Olgi Borys i Wojciecha Majchrzaka nie radziła sobie najlepiej w ostatnich odcinkach.

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Zdecydował Fashion Week

Choć jurorom podobały się efekty ostatniej sesji zdjęciowej, o eliminacji Miry Majchrzak zaważył Fashion Week w Słowenii. Marcin Tyszka uważa, że nie pokazała tam swojego całego potencjału i inni wypadli lepiej.

Niestety, ale ostatnio troszkę przygasła. Ten Fashion Week to nie był jej Fashion Week, choć dostała najwięcej pokazów. Jak weszła na castingi to wzbudziła sensację, mimo że nie jest najwyższa. Ale później już na tych pokazach troszeczkę tak chyba to ją przerosło. Może zabrakło jej energii - ocenił Marcin Tyszka w wywiadzie dla Eska.pl.

"W mediach na pewno sobie poradzi"

Eliminacja w półfinale nie oznacza końca kariery. Marcin Tyszka powiedział nam, że jest przekonany, że o Mirze jeszcze usłyszymy.

Ja myślę, że o Mirze jeszcze usłyszymy, bo to jest bardzo mocny charakter. Jak nie w modzie, to w mediach na pewno sobie poradzi. Twarz ma przepiękną. (...) Pamiętajmy, że najczęściej wielkie kariery robią ludzie, którzy byli u nas, a niekoniecznie wygrali ten program. Klaudia El Dursi też była szósta, więc ja trzymam kciuki za Mirę.

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