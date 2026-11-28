Dom Agnieszki Chylińskiej w podwarszawskich Chyliczkach

Piosenkarka wybrała na swoje miejsce na ziemi piętrowy budynek zlokalizowany w podwarszawskich Chyliczkach. Publikowane przez nią w sieci kadry oraz materiały wideo dowodzą, że wnętrza są całkowitym przeciwieństwem nowoczesnego minimalizmu. Przestrzeń ta jest pełna intensywnych barw, rozmaitych deseni oraz detali, które ewidentnie posiadają dla całej rodziny ogromną wartość sentymentalną.

Największe wrażenie robią jednak zgromadzone w środku sprzęty. W pokojach gwiazdy królują ozdoby wykonane z drewna, pokryta wzorami sofa oraz przedmioty, które zyskały drugą młodość. Wszystko dlatego, że Agnieszka Chylińska z pasją własnoręcznie odnawia i przemalowuje stare meble. Dzięki temu wystrój jej posiadłości w niczym nie przypomina gotowych zestawów z katalogów wnętrzarskich.

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Sypialnia Agnieszki Chylińskiej pełna religijnych obrazów

Najbardziej nietuzinkowym pomieszczeniem w całym budynku jest bez wątpienia sypialnia. Jedną ze ścian w tym pokoju szczelnie wypełniają liczne obrazy o tematyce religijnej oraz rozmaite dewocjonalia. Sporą część tej powierzchni zajmują między innymi podobizny Matki Boskiej i inne ozdoby. Ten nietypowy kącik stał się już jednym z najbardziej charakterystycznych punktów domu, które artystka ujawniła swoim fanom.

Pozostałe pokoje wcale nie ustępują sypialni pod względem liczby zgromadzonych w nich przedmiotów. Domownicy otaczają się rodzinnymi pamiątkami, zdjęciami, dekoracjami oraz pokaźnym zbiorem książek, które tworzą w środku imponującą biblioteczkę. Taki wystrój sprawia, że dom wydaje się niezwykle gwarnych miejscem, które idealnie odzwierciedla temperament swoich mieszkańców.

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Agnieszka Chylińska o bałaganie i porządkach w domu

Kulisy swojego domowego życia wokalistka przybliżyła także podczas wywiadu udzielonego dziennikarzom "Super Expressu". Piosenkarka nie zamierzała kreować idealnego wizerunku i przekonywać, że w jej czterech kątach panuje nieskazitelny ład. Zamiast tego, z typowym dla siebie dystansem i żartem przyznała otwarcie, że kwestia utrzymania porządku bywa u nich mocno dyskusyjna.

Jest totalny syf, ale telewizor to jest taka stara szkoła: musi być wyczyszczony mikrofibrą. Marek o to dba - zdradziła Chylińska.

Słowa te jasno pokazują, że w posiadłości artystki nikt nie przejmuje się brakiem perfekcji, choć istnieje tam jedna żelazna reguła, której bliscy gwiazdy pilnie strzegą.