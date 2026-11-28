W sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce wystąpią Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Maciej Kot. Zawody rozpoczną się o godzinie 16.30.

Kwalifikacje do konkursu wygrał norweski skoczek Marius Lindvik. W piątek Kacper Tomasiak zajął 10. miejsce, Paweł Wąsek uplasował się na 20. pozycji, a Maciej Kot zakończył rywalizację jako 41. W zawodach nie wezmą udziału Dawid Kubacki, Jakub Wolny i Klemens Joniak, którzy odpadli w kwalifikacjach.

Słaby początek sezonu. Kto liderem?

Podczas rywalizacji w zeszły weekend w norweskim Lillehammer punkty Pucharu Świata zdobył tylko jeden Polak. W niedzielnym konkursie Kacper Tomasiak zajął 27. pozycję, natomiast w sobotę odpadł po pierwszej serii.

Po dwóch konkursach na czele klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znajdują się Austriak Stephan Embacher oraz Norweg Kristoffer Eriksen Sundal. Obaj zgromadzili po 145 punktów. Na trzecim miejscu plasuje się Raffael Zimmermann z Austrii z dorobkiem 140 punktów.

Rekord skoczni w Ruce. Zwycięzcy z przeszłości

Polscy zawodnicy nigdy nie odnieśli zwycięstwa w konkursach Pucharu Świata na obiekcie w Ruce. Najwięcej, bo aż trzy triumfy, mają na koncie Austriak Stefan Kraft, Japończyk Ryoyu Kobayashi oraz Szwajcar Simon Ammann.

Rekord skoczni Rukatunturi (HS 142) należy do Halvora Egnera Graneruda. W 2022 roku Norweg osiągnął tam odległość 150,5 metra.