Interwencja pod wiaduktami w Bydgoszczy. 50-latek miał ponad 40 stopni gorączki

Interwencja pod wiaduktami w Bydgoszczy

13 listopada 2026 roku około godziny 8:50 dzielnicowi z komisariatu na Błoniu, młodszy aspirant Albert Kalociński i młodszy aspirant Piotr Sternicki, sprawdzali miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. Jednym z kontrolowanych miejsc był rejon wiaduktów przy rondzie Generała Maczka w Bydgoszczy. Na miejscu zastali dwie osoby. Ich uwagę zwrócił leżący, blady mężczyzna, z którym nie można było nawiązać kontaktu i który miał silne mimowolne drgawki.

Mężczyzna miał ponad 40 stopni gorączki

Policjanci ustalili, że mężczyzna znajdował się w takim stanie od godzin wieczornych 12 listopada 2026 roku. Ponieważ jego życiu i zdrowiu zagrażało niebezpieczeństwo, za pośrednictwem dyżurnego wezwali pogotowie. Do przyjazdu karetki monitorowali jego funkcje życiowe i dbali o jego komfort termiczny. Po badaniu medycy zabrali 50-latka do szpitala. Mężczyzna był w złym stanie zdrowia i miał ponad 40 stopni gorączki.

Kobieta otrzymała informacje o dostępnej pomocy

Według policji szybka reakcja dzielnicowych i udzielona przez nich pomoc prawdopodobnie uratowały życie 50-latka. Funkcjonariusze przekazali również kobiecie, która przebywała z nim pod wiaduktem, informacje o możliwości skorzystania z punktów pomocy dla osób w kryzysie bezdomności. Jesienią bydgoscy policjanci kontrolują miejsca, w których osoby w kryzysie bezdomności szukają schronienia.

Źródło: Policja.pl