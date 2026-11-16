Kierowca tracił przytomność na trasie Gałowo–Przyborówko. Policjanci udzielili mu pomocy

Dzielnicowi z Kaźmierza zatrzymali kierowcę Renault na trasie Gałowo–Przyborówko

Do zdarzenia doszło 9 listopada na drodze z Gałowa w kierunku Przyborówka. Dzielnicowi z Kaźmierza, asp. szt. Przemysław Juśkiewicz i mł. asp. Damian Til, zauważyli samochód marki Renault, którego kierowca nie utrzymywał właściwego toru jazdy. Samochód zjeżdżał w stronę przydrożnego rowu, a zachowanie kierowcy mogło wskazywać, że był pod wpływem alkoholu. Policjanci podjęli interwencję, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Kierowca tracił przytomność, policjanci wezwali ratowników

Kierowca poruszał się bardzo wolno i nie reagował na sygnały funkcjonariuszy. Jeden z policjantów wysiadł z radiowozu i wyjął kluczyki ze stacyjki, by uniemożliwić kierowcy dalszą jazdę. W trakcie interwencji mundurowi zauważyli, że stan 68-latka budzi poważne obawy. Mężczyzna tracił przytomność, a kontakt z nim był utrudniony. Dzielnicowi udzielili mu pierwszej pomocy i wezwali zespół ratownictwa medycznego.

Ratownicy przewieźli 68-latka do szpitala

Do czasu przyjazdu ratowników policjanci monitorowali stan 68-letniego kierowcy i dbali o jego bezpieczeństwo. Po dotarciu na miejsce zespół ratownictwa medycznego przejął opiekę nad mężczyzną. Następnie ratownicy przewieźli go do szpitala. Według komunikatu policji dzięki szybkiej reakcji dzielnicowych mężczyzna otrzymał niezbędną pomoc medyczną.

Źródło: Policja.pl