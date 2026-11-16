MKS Dąbrowa Górnicza przedłuża zwycięską passę

Spotkanie od samego początku toczyło się pod dyktando gości z województwa śląskiego. Zawodnicy z Dąbrowy Górniczej narzucili rywalom swój styl gry, wygrywając pierwszą kwartę z wyraźną przewagą czternastu punktów. Kluczowa okazała się doskonała skuteczność w pierwszej połowie, która pozwoliła zbudować bezpieczny dystans punktowy. Wprawdzie Energa Czarni Słupsk próbowali odrabiać straty w trzeciej odsłonie, jednak rywale w pełni kontrolowali przebieg wydarzeń na parkiecie. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 100:90 dla przyjezdnych.

W zespole zwycięzców znakomicie zaprezentowali się liderzy ofensywy. Najwięcej punktów dla gości zdobył Jordan Hall, który zapisał na swoim koncie dwadzieścia pięć oczek. Ogromne wsparcie w ataku zapewnił mu Aundre Hyatt, dokładając dwadzieścia cztery punkty do dorobku swojej drużyny. Ważną rolę odegrali również Kyle Lofton oraz Jakub Musiał, zdobywając odpowiednio czternaście i jedenaście punktów. Ekipa zanotowała siódme kolejne zwycięstwo i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem w lidze.

Jak wygląda obecna sytuacja zespołu ze Słupska?

Sytuacja gospodarzy w tabeli staje się coraz bardziej skomplikowana. Zespół ze Słupska zanotował w tym spotkaniu swoją siódmą porażkę z rzędu. Na ten moment pozostają oni drużyną bez jakiejkolwiek wygranej, co z pewnością stanowi powód do niepokoju dla sztabu szkoleniowego. W podobnej, bardzo trudnej sytuacji znajduje się jedynie Energa Trefl Sopot, z którą dzielą dół ligowej tabeli. Przełamanie negatywnej serii będzie dla nich w najbliższych tygodniach niezwykle wymagającym wyzwaniem.

Pomimo porażki, w barwach gospodarzy można wyróżnić kilku zawodników za indywidualne osiągnięcia. Najlepszym strzelcem słupskiej ekipy był Mason Madsen, który zdobył dwadzieścia punktów. Dobre spotkanie rozegrał również Djordje Dimitrijevic, kończąc mecz z dorobkiem szesnastu oczek. Swoje dołożyli także Tyler Cheese z czternastoma punktami oraz Keevan Veinot z dziesięcioma trafieniami. Wysiłek tych koszykarzy nie wystarczył jednak do pokonania aktualnego lidera rozgrywek.