Dominika Serowska pokazała wózek córki. Tyle kosztuje pojazd małej Vivienne

Drugiego listopada 2026 roku na świat przyszła druga wspólna pociecha Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej, która otrzymała imię Vivienne. Zakochani wychowują już wspólnie syna Romea, urodzonego w grudniu 2024 roku. Obecnie świeżo upieczeni rodzice powoli wdrażają się w nowe obowiązki przy dwójce maluchów, a partnerka tancerza regularnie relacjonuje w sieci kolejne etapy z życia powiększonej rodziny.

W niedzielę 15 listopada 2026 roku ukochana tancerza opublikowała na swoim profilu na InstaStories fotografię dokumentującą pierwszą przechadzkę z noworodkiem. Największe zainteresowanie wzbudził wybrany przez parę miętowy wózek utrzymany w stylistyce retro i ozdobiony złotymi elementami z aluminium. Twórcy pojazdu pomyśleli także o funkcjonalnych detalach, montując w nim specjalne rękawice, które osłaniają ręce prowadzącego przed chłodem.

„Pierwszy spacer za nami. Karoca dla Vivi” - napisała w sieci Dominika Serowska.

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Dominika Serowska i Marcin Hakiel nie oszczędzali. Tyle kosztuje wózek ich córki

Zakup tego typu dziecięcego pojazdu wiąże się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Za podstawowy wariant zawierający gondolę oraz wersję spacerową trzeba zapłacić przeszło 5000 złotych. Kwota ta staje się jeszcze wyższa w przypadku, gdy kupujący postanowią dobrać do kompletu dedykowany fotelik do auta.

Warto zwrócić uwagę na fotografie opublikowane w „Super Expressie”, które wykonano w dniu wypisu ze szpitala. Widać na nich, że Marcin Hakiel niósł małą Vivienne w czarnym nosidełku przypominającym model używany wcześniej przy małym Romeo. Taki szczegół może sugerować, że para zrezygnowała z zakupu droższego pakietu zawierającego fotelik samochodowy, choć niewykluczone, że nabyli ten element wyposażenia nieco później.

Ile kosztuje wózek Vivienne?

Dziennikarze postanowili zapytać samą Dominikę Serowską o dokładny koszt zakupu pojazdu dla małej Vivienne. „Może lepiej nie podawajmy ceny” - ucięła krótko z uśmiechem partnerka tancerza.

Na ostateczną kwotę wpływa również specyfikacja techniczna oraz użyte do produkcji surowce. Według informacji udostępnionych przez producenta zewnętrzną tapicerkę uszyto z nieprzemakalnej ekoskóry posiadającej filtr UV50, natomiast środek gondoli wyłożono bawełną. Wygodę podczas jazdy po różnych nawierzchniach zapewniają z kolei zamontowane w stelażu koła żelowe.

Sonda Czy Marcin Hakiel i Dominika do siebie pasują? Tak, bardzo fajna z nich para Nie, Cichopek była dla niego lepsza On powinien być mój!