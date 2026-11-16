We wtorek, 17 listopada, reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwecją w ramach ostatniej kolejki rozgrywek Ligi Narodów. Rywale jeszcze przed pierwszym gwizdkiem mają zagwarantowaną pierwszą lokatę w tabeli oraz awans do dywizji A, jednak ich szkoleniowiec otwarcie deklaruje walkę o kolejną wygraną. „Gramy jako Szwecja i chcemy wygrać” - zaznacza jednoznacznie Graham Potter, a jego wypowiedzi dotyczące zestawienia drużyny na starcie z Polakami zwiastują niezwykle zacięte widowisko.

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Polska - Szwecja w Lidze Narodów. Graham Potter bez ogródek przed meczem

Szwedzka kadra zameldowała się we Wrocławiu z pewnym już awansem do dywizji A oraz gwarantowanym pierwszym miejscem w grupie. Po sobotnim, wygranym 3:2 pojedynku z Bośnią i Hercegowiną, trener Graham Potter postanowił nagrodzić swoich podopiecznych i w niedzielę dał zawodnikom dzień wolny.

„Mieliśmy intensywny tydzień i chcieliśmy się trochę zrelaksować. Zagraliśmy świetny mecz, osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, było dużo emocji i musieliśmy trochę odetchnąć. Nie może być tak, że piłkarze żyją od meczu do meczu, od treningu do treningu. Dobrze było się trochę wyłączyć, zrelaksować i później wrócić do pracy” – wyjaśnił powody swojej decyzji prowadzący szwedzką kadrę Graham Potter.

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Chwila oddechu dla zawodników wcale nie oznacza, że nadchodząca rywalizacja z Polską zostanie potraktowana jak zwykły mecz towarzyski. „Gramy jako Szwecja i chcemy wygrać. Szanujemy przeciwnika, z którym graliśmy w tym roku już dwa razy i dwa razy zwyciężyliśmy, ale były to dwa bardzo trudne mecze. Teraz wystąpimy w Polsce i wiemy, że musimy zagrać dobry mecz, jeżeli chcemy zdobyć trzy punkty. Poza tym nie mieliśmy wiele meczów jako zespół narodowy i chcemy maksymalnie wykorzystać każde spotkanie” – zauważył szkoleniowiec reprezentacji nazywanej Trzema Koronami.

Angielski szkoleniowiec unikał szczegółowych deklaracji na temat personalnych wyborów i podkreślił, że ostateczną decyzję o wyjściowym składzie podejmie dopiero w dniu meczu.

„Chcemy wygrać i wybiorę taki skład, który da nam największe szanse na zwycięstwo. To jest dla nas najważniejsze. Nie było nacisków z klubów, aby dać temu czy innemu piłkarzowi mniej minut. Chciałbym skorzystać z wszystkich zawodników i wybrać skład, który da nam największe szanse na zwycięstwo. Mecze z Polską są zawsze trudne, jest dużo walki. Mamy kilka drobnych urazów i to też będziemy brać pod uwagę. Decyzję kto zagra podejmiemy jutro przed spotkaniem” – zakończył swoją wypowiedź trener szwedzkiej drużyny narodowej.

Pierwszy gwizdek w spotkaniu Polska - Szwecja zaplanowano na wtorek, 17 listopada, na godzinę 20.45.