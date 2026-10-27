Małgorzata Rozenek-Majdan zabrała dzieci na wczasy w środku roku szkolnego. Internauci pytają wprost: "A dzieci nie powinny być w szkole?". Nie!

Małgorzata Rozenek-Majdan wypoczywa z rodziną na luksusowych wczasach w Turcji

Turecki kurort Belek po raz kolejny stał się miejscem wypoczynku Małgorzaty Rozenek-Majdan, która korzysta z uroków ogromnego, pięciogwiazdkowego hotelu. Jesienny pobyt w tym ekskluzywnym obiekcie z opcją all inclusive to spory wydatek, ponieważ doba dla dwóch dorosłych osób kosztuje tam od 6 do nawet 11 tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy od wybranego terminu oraz standardu apartamentu, a zabranie ze sobą dzieci wiąże się oczywiście z jeszcze wyższymi kosztami.

Takie kwoty nie stanowią jednak żadnego problemu dla budżetu rodziny Rozenek-Majdan.

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Celebrytka opublikowała również zdjęcia z wyjazdu, na których prezentuje się w lekkich ubraniach. Mimo jesiennej pory pogoda na miejscu sprzyja wypoczynkowi, a termometry wskazują około 22-23 stopnie Celsjusza. Publikacja szybko wywołała poruszenie wśród internautów. Wielu komentujących zwróciło uwagę na to, że synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan bawią się na zagranicznych wczasach zamiast przebywać w szkole. Sytuację tę można jednak bardzo łatwo wyjaśnić.

Dlaczego synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan nie chodzą do szkoły pod koniec października?

Chłodna aura w Polsce sprawia, że wielu fanów zazdrości Małgorzacie Rozenek-Majdan słonecznego urlopu jesienią. Część użytkowników sieci zignorowała jednak piękne widoki oraz luksusowe wnętrza hotelu, skupiając swoją uwagę wyłącznie na kwestii obowiązku szkolnego synów prezenterki.

"A co ze szkołą?", "A dzieci nie powinny być w szkole?", "No to jest życie, cały czas na luksusowych wczasach lansik" - czytamy w komentarzach.

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Choć uczniowie większości polskich placówek muszą obecnie uczęszczać na lekcje, pociechy prezenterki mają teraz oficjalną przerwę w nauce. Wynika to z faktu, że obaj chłopcy uczęszczają do warszawskich szkół francuskich z zupełnie innym kalendarzem roku szkolnego.

Zarówno młodszy syn rozpoczynający edukację w pierwszej klasie, jak i starszy, który kończy już liceum, korzystają z jesiennych ferii trwających od 17 października do 1 listopada włącznie. Kolejna dłuższa przerwa, również niepokrywająca się z polskim systemem oświaty, zaplanowana jest wiosną w dniach od 17 kwietnia do 3 maja. Z kolei letnie wakacje uczniowie francuskiej placówki rozpoczną nieco później niż ich rówieśnicy z polskich szkół, bo dopiero 2 lipca.

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