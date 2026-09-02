Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana poszedł do 1. klasy. Na sam plecak rodzice wydali fortunę!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wyprawili syna do szkoły

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz jej partner przeżyli niezwykle emocjonujący poranek. 2 września odwieźli do szkoły swojego najmłodszego syna. Starsi bracia chłopca, ze związku z Jackiem Rozenkiem, zdobywają wiedzę na wyższych szczeblach edukacji. Teraz do grona uczniów dołączył sześcioletni Henio.

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Pierwszy dzień szkoły. Nie wiem kto bardziej przejęty, rodzice czy Henryk - napisała Rozenek na swoim koncie na Instagramie.

Dodatkowo zamieściła serię fotografii z tego szczególnego wydarzenia. Widzimy na nich radosnych rodziców, którzy w eleganckich strojach pozowali do zdjęć. Małgorzata wybrała kreację w jasnych tonacjach, natomiast Majdan zaprezentował się w gustownym garniturze i krawacie. Oboje z radością obserwowali swojego syna rozpoczynającego nowy etap.

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Uwagę przyciągnęły nie tylko kreacje gwiazd, ale również szkolna wyprawka Henia. Chłopiec miał ze sobą pokaźny plecak, którego koszt to około 1000 złotych. Na zdjęciach można było dostrzec także worek na obuwie wyceniany na 264 zł. Komplet obejmujący tornister, worek oraz wyposażony piórnik (zawierający kredki, pisaki, ołówki, gumkę, temperówkę, linijkę, nożyczki i długopis) wiąże się z wydatkiem niemal 1800 zł. Sam piórnik to koszt 180 zł.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan nie żałują środków na kształcenie dzieci. Starsi synowie uczęszczali do prywatnej placówki polsko-francuskiej, a teraz tą samą ścieżką podąża najmłodszy z braci. Chłopiec uczy się w tej instytucji od trzech lat, ale obecnie wszedł na poziom odpowiadający polskiej pierwszej klasie. We francuskim systemie edukacji pierwsza klasa przeznaczona jest dla sześciolatków.

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U nas w szkole to dzisiaj jest pierwszy dzień. Właśnie odprowadziliśmy Henryka. Nie ukrywam, że trochę był przejęty, ale ucieszył się, jak zobaczył swoich kolegów z zeszłego roku i z poprzednich lat. Dla nas to jest bardzo duży krok milowy, bo dzieci w tym systemie szkolnym, do którego chodzi Henio, zaczynają szkołę w 3. roku życia (...). Rodzice mogli wchodzić z dzieckiem na teren szkoły, pomagać mu się rozbierać, zmieniać buty, odprowadzać do klasy, a w tym roku, po raz pierwszy, już te starsze roczniki zbierają się na dziedzińcu szkoły - opowiedziała Rozenek w sieci.

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Zmiana jest dla nas odczuwalna. Serce nam się kroiło. (...) Miał plecak, worek, był cały obładowany i tak szedł bidula. Jest to dla nas emocjonalnie odczuwalne. Nie chcę wyjść na zbyt przesadnie trzęsącą się nad dzieckiem mamę, ale zastanawiam się, jak on się będzie rozbierał, ubierał w zimę. Trochę się tym przejęłam.

Według doniesień sprzed kilku lat, koszty edukacji dzieci Małgorzaty Rozenek wynosiły około 35 tysięcy złotych w skali roku.

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