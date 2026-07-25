Zespół Sixteen był objawieniem lat 90. Pojechali na Eurowizję i zakończyli działalność. Wokalistka grupy dziś zajmuje się czymś innym

Zespół Sixteen został założony w 1997 roku przez kompozytora Jarosława Pruszkowskiego. Wokalistką grupy została Renata Dąbkowska, której charakterystyczny, pełen ciepła głos szybko stał się wizytówką zespołu. Debiutancki album zespołu, zatytułowany "Lawa", który został wydany w październiku 1997 roku, odniósł ogromny sukces. Krążek, na którym znalazły się takie przeboje, jak "Twoja lawa" oraz "Obudź we mnie Wenus" sprzedał się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy i zdobył status platynowej płyty. Single Sixteen stały się radiowymi przebojami i przez długi czas królowały na szczytach list przebojów, co utorowała zespołowi drogę do Konkursu Piosenki Eurowizji. W maju 1998 roku Sixteen reprezentowali Polskę podczas 34. Konkursu Piosenki Eurowizji w Birmingham z utworem "To takie proste". Ostatecznie formacja zajęła 17. miejsce, co choć nie było dużym sukcesem, przyniosło zespołowi jeszcze większą rozpoznawalność. Wkrótce po występie na Eurowizji doszło do wewnętrznych konfliktów, na które z pewnością miała również wpływ tragiczna śmierć założyciela formacji - Jarosława Pruszkowskiego, który zginął w górach zaledwie miesiąc po występie w UK. Wszystko to doprowadziło do rozwiązania Sixteen w 1999 roku.

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Co dziś robi Renata Dąbkowska, była wokalistka zespołu Sixteen?

Renata Dąbkowska sama zrezygnowała z dalszej współpracy z muzykami, a po latach grupę nazwała nawet sektą. Piosenkarka rozpoczęła nowe projekty muzyczne, a pozostali członkowie wznowili działalność pod nazwą Seventeen (a od 2010 roku jako Sixteen-Seventeen). Niestety, ani Dąbkowska, ani nowo utworzona formacja nie powtórzyły sukcesu, jaki wspólnie osiągnęli pod nazwą Sixteen. Wokalistka nagle zniknęła z show-biznesu i choć nadal okazjonalnie koncertuje, to działa w zupełnie innej branży. Renata Dąbkowska jakiś czas temu gościła w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie wyznała, że spełnia się w roli pedagoga.

Zawsze myślałam o czymś więcej, że coś mnie jeszcze uzupełni. Stąd nauczyciel, pedagog, terapeuta, muzykoterapeuta i wciąż śpiewam, nie da się zejść ze sceny - powiedziała w wywiadzie w porannym paśmie śniadaniowym TVN-u.

Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie, jak dziś wygląda Renata Dąbkowska, była wokalistka zespołu Sixteen.