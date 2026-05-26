Wyjątkowe zaćmienie Słońca nad Polską. Zapisz tę datę w kalendarzu

Już w sierpniu polscy obserwatorzy nieba dostaną wyjątkową okazję podziwiania niezwykłego widowiska. W 2026 roku dojdzie w naszym kraju do częściowego zaćmienia Słońca.

Dokładnie 12 sierpnia, w godzinach wieczornych, mieszkańcy zachodniej Polski zobaczą, jak Księżyc przysłania naszą gwiazdę w ponad 80 proc., gwarantując niezapomniane wrażenia.

Aby niczego nie przeoczyć i odpowiednio się przygotować do tego kosmicznego wydarzenia, warto sprawdzić szczegóły i dowiedzieć się, jak w pełni bezpiecznie patrzeć prosto w niebo.

Zaćmienie Słońca w 2026 roku nad Polską. Dokładna data i godziny

Zjawisko zaćmienia Słońca ma miejsce, gdy na jednej prostej ustawiają się kolejno Ziemia, znajdujący się w nowiu Księżyc i sama gwiazda centralna naszego układu. Dzięki temu nasz naturalny satelita rzuca swój cień bezpośrednio na planetę, co daje niesamowite widoki z powierzchni Ziemi. Chociaż ostatnie całkowite zaćmienie w naszym kraju obserwowano latem 1954 roku, a na powtórkę przyjdzie czekać aż do 2135 roku, to nadchodzący częściowy wariant z pewnością zadowoli miłośników astronomii. Fani obserwacji nieba w Polsce widzieli je już w październiku 2022 roku, ale to zaplanowane na 12 sierpnia 2026 roku zapowiada się wyjątkowo z uwagi na znaczne zakrycie słonecznej tarczy. Całość ma się odbywać wczesnym wieczorem. Choć wiele zależy od konkretnego regionu naszego kraju, to najlepiej spojrzeć w górę między godziną 19:00 a 20:00 naszego czasu, kiedy zjawisko osiągnie swoje maksimum.

Gdzie w 2026 r. wystąpi najlepsza widoczność całkowitego zaćmienia Słońca?

W wybranych rejonach na świecie fani astronomii dostaną szansę zobaczenia całkowitego zaćmienia. Jeśli chcesz doświadczyć zupełnego mroku w środku dnia, najlepiej wybrać się na zachód Islandii albo na północ i wschód terytorium Hiszpanii, gdzie Księżyc na moment całkowicie zakryje Słońce. W Polsce co prawda będziemy musieli zadowolić się częściowym zaćmieniem, ale za to bardzo głębokim. Patrząc w niebo na zachodzie naszego kraju, można się spodziewać ukrycia od 80 do 90 procent tarczy słonecznej. Na wieczornym horyzoncie zarysuje się niezwykły, wąski sierp w czerwonym odcieniu.

O czym pamiętać, obserwując zaćmienie Słońca? Ważne ostrzeżenie

Podczas tego niezwykłego spektaklu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Kierowanie wzroku prosto na słońce może być fatalne w skutkach dla naszych oczu. Standardowe szkła przeciwsłoneczne absolutnie nie chronią przed uszkodzeniami, w tym nawet przed całkowitą utratą widzenia. Do tego celu trzeba używać wyłącznie dedykowanego sprzętu. Warto zainwestować w specjalne okulary opatrzone certyfikatem bezpieczeństwa ISO 12312-2, bądź zaopatrzyć swój sprzęt optyczny w profesjonalne filtry słoneczne przeznaczone do lornetek czy teleskopów.