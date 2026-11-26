Śledztwo w sprawie handlu narkotykami w województwie łódzkim

Śledztwo prowadzą funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała w latach 2025–2026 i mogła wprowadzić do obrotu ponad 50 kg narkotyków różnego rodzaju.

CBŚP zatrzymało 12 osób w województwie łódzkim

Pod koniec października na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono skoordynowane działania wobec osób podejrzewanych o udział w przestępczym procederze. Zatrzymano 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy. Z aresztu śledczego do prokuratury doprowadzono jeszcze jedną osobę, która przebywała tam w związku z innym postępowaniem.

Zarzuty oraz zabezpieczone pieniądze i pojazdy

W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono między innymi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednej osobie zarzucono kierowanie grupą. Podczas przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 160 tys. zł w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł, a także mefedron i marihuanę. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie.

Dwie osoby powiązane z pseudokibicami. Śledztwo trwa

Śledczy ustalili, że dwie osoby objęte działaniami są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych. Śledztwo trwa. CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych czynności w tej sprawie.

Źródło: Policja.pl