Oszustwo metodą na pracownika banku w Ełku. Kobieta straciła 135 tys. zł

W kwietniu 2025 roku do Komendy Powiatowej Policji w Ełku zgłosiła się kobieta, która padła ofiarą oszustwa metodą na pracownika banku. Oszuści zadzwonili do niej i przekonywali, że ktoś próbuje zaciągnąć pożyczki na jej dane. Twierdzili, że aby ochronić oszczędności, powinna wpłacić pieniądze na tzw. konto techniczne. Kobieta zastosowała się do ich instrukcji i przekazała 135 tys. zł.

Grupa wykorzystywała fałszywe oferty pracy do zakładania rachunków

Sprawę wyjaśniali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Olsztynie. Śledztwo prowadzono pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Suwałkach. Śledczy ustalili osoby mające związek z procederem. Według ustaleń śledztwa werbowano osoby, których dane wykorzystywano do zakładania rachunków bankowych. Służyły do tego fałszywe oferty pracy publikowane na portalach społecznościowych. Na te rachunki trafiały skradzione pieniądze, które następnie przelewano na portfele kryptowalutowe.

Zatrzymania w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom

W czerwcu 2025 roku policjanci zatrzymali podejrzanych na terenie Warszawy, Gdańska i Wrocławia. Śledztwo wykazało, że podejrzani oszukali 34 osoby z całego kraju, a łączna wartość strat przekroczyła 2 mln zł. Podczas przeszukań zabezpieczono sprzęt elektroniczny wykorzystywany do popełniania przestępstw. 43-latce, 21-latkowi i 22-latkowi postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw. Cała trójka została tymczasowo aresztowana. Pozostałe osoby odpowiedzą za pomocnictwo w oszustwie.

Źródło: Policja.pl